Není to fér, ale takový je svět F1, říká Pourchaire o své situaci

Pokud se stanete šampionem F2, tak to nutně neznamená vstup do formule 1. Přesvědčil se o tom Theo Pourchaire. A není první a ani poslední.

Sauber už potvrdil Nica Hülkenberga, ale na jméno druhého jezdce čekáme. Je možné, že zůstane Valtteri Bottas, ale přijít by mohl i nějaký nováček. Jednou z možností by mohl být i rezervní jezdec Sauberu Theo Pourchaire, i když jeho šance jsou spíše menší...

„Zvenčí to určitě, pokud jste v mé pozici, vypadá nefér. Stejně tak si myslím, že je to nefér například pro Drugoviche, on vyhrál titul a... Je to tak, jak to je. Takový je svět F1,“ řekl Theo Pourchaire pro Motorsport.com.

„Jsem rád, že jsem zase tady v paddocku. A jak jsem řekl, opravdu doufám, že jednou dostanu svou šanci. Jsem připraven dát do toho všechno. Jsem prostě zapálený pro tento sport a jsem připraven vydat ze sebe to nejlepší. Nežádám o nic. Chci jen... žádám jen o místo a volant a o svou šanci v autě.“

„To je dobrá otázka. I já si tuto otázku kladu každý den. Nevím,“ odpověděl Pourchaire na otázku, co musí udělat, aby získal místo.

Pourchaire je alespoň zatím jedním ze šampionů formule 2, který se do F1 nedostali. Svůj titul ve F2 ale získal „až“ ve své třetí sezóně a to už pár závodů odjel v roce 2020. O rok později byl ve své první celé sezóně 5., poté skončil druhý a vloni vyhrál.

„Někteří lidé říkají, že vyhrát šampionát ve třetím roce v F2 nevypadá dobře. Ale já ho vyhrál, když mi bylo dvacet let.“

„Jsem nejmladší vítěz závodu v historii F2, v F3, takže na trati nemusím nic dokazovat. Jen potřebuji dostat příležitost. To je všechno. Nevím.“

Šampioni F2 / GP2

Tučně jezdci, kteří se dostali do F1.