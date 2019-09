Není to dobré, není to katastrofa, říká Vettel

V Německu zažil Vettel velmi povedený závod. Po startu z chvostu pole se dostal na pódium. Ve Spa se mu však nedařilo a v Monze už vůbec ne. Roztočil se, trefil ho Stroll a následně dostal penalizaci.

„Beru to tak, jak to je,“ řekl Vettel v Singapuru. „Zjevně to není skvělé, ale také to není katastrofa. Není to úroveň, na které chci být, ale tyto věci se mohou stávat nám všem znovu a znovu.“

Leclerc naopak získal dvě vítězství a Vettela porazil v sedmi kvalifikacích v řadě. Je tedy otázkou, jakou mírou se na Vettelově formě podílí problémy s letošním vozem (který mu nevyhovuje) a psychikou. Někteří situaci srovnávají s posledním rokem Vettela u Red Bullu.

„Nemyslím si, že je to psychikou,“ řekl. „Není to hlavou. Dělám správné věci, a proto si myslím, že je velmi důležité příliš nekomplikovat věci a dostat se z toho.“

„Tu a tam možná nebudu mít absolutní důvěru v auto nebo ještě nejlepší pocit. Ale zlepšuje to moje porozumění vozu a pak je to otázka detailů a jejich uspořádání.“

„Doufejme, že dříve než později se ozve cvaknutí a věci začnou do sebe zapadat. Do té doby musíme držet hlavu dolů. Vždy jsou věci, které mohu dělat lépe a učit se. Uvidíme, jak to půjde v následujících závodech.“

Porážky od Leclerca v kvalifikaci bere Vettel s respektem, ale také realisticky.

„Nejprve musíte být fér a říct, že je velmi rychlý. Byly některé částí, kterých jsem se nezúčastnil – Rakousko a Německo,“ vrací se Vettel k technickým problémům.

„Nemyslím si, že se stane něco zvláštního, když mě porazí v kvalifikaci. Odvedl lepší práci, ale musíte se také podívat na důvody proč.“

