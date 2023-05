Není to dobré auto, říká Wolff. Doufá, že vylepšení ukáží, co je špatně

Mercedesu se v Miami s výjimkou prvního tréninku, který je dost specifický, nedaří. Hamilton se nedostal ani do třetí části kvalifikace.

„Myslím, že naše auto není skvělé, není to dobré auto,“ řekl Wolff. „Jeho slabiny jsou všude. Je to tempo, výkonnost vozu, je to nepochopení vozu, nepochopení toho, proč nepřináší výsledky. Je to všechno. Řekl bych, že výkon je opravdu špatný.“

„Všude! Prostě nám chybí všechno,“ reagoval Hamilton na dotaz, kde jeho vůz ztrácí. „Když se podíváte například na Red Bull, tak ti mohou používat malé zadní křídlo, jsou rychlí na rovinkách i v zatáčkách, zatímco my musíme mít větší křídlo, abychom se jim v těch zatáčkách přiblížili. Takže si myslím, že nám chybí hlavně přítlak vzadu.“

Mercedes v Imole nasadí dlouho očekávaný balík vylepšení. Mimo jiné půjde o přepracované přední zavěšení a nové bočnice. Tým doufá, že dojde k pokroku, ale podle Wolffa je důležitější pochopit, co se při vývoji W14 nepovedlo.

„Vylepšeními se snažíme vytvořit nový základ a odstranit otazníky z rovnice a říct: ‚Teď už ten problém nemáme, když jsme zvolili jinou koncepci‘.“

„Děje se to u u předního zavěšení. Také se podíváme na řešení karoserie, které je konvenčnější než současné a vytvoří jiné proudění vzduchu.“

„Z mého pohledu je to reset toho, co by bylo dobrým začátkem před 12 měsíci předtím, než se pokusíme přidat výkon.“