Není pravda, že mi BMW nadržovalo, jak tvrdil Kubica, říká po letech Heidfeld

Nick Heidfeld a Robert Kubica byli týmovými kolegy u týmu BMW Sauber v letech 2006 až 2009.

„Byl to týmový kolega, kterého jsem měl ve formuli 1 nejdéle,“ řekl Heidfeld pro web F1. V rozhovoru se mluvilo především právě o týmových kolezích. „Řekl bych, že byl nejkompletnějším ze všech týmových kolegů, které jsem měl.“

„V závodě nebyl tak rychlý jako Kimi a v kvalifikaci tak rychlý jako Webber. Je to samozřejmě jen můj osobní pohled. Celkově na tom byl ale dobře.“

Heidfeldovi se ale nelíbily některé Kubicovy výroky a celkově situace, která u BMW nastala.

„Co se mi na něm nelíbilo, nebo to možná bylo něco, co nepomohlo ani jemu, je to, že si většinou myslel, že mi tým nadržuje, protože to byl německý tým s BMW a já byl německý jezdec.“

„Nelíbilo se mi to, protože to zveřejňoval v médiích docela často a myslím, že to prostě nebyla pravda. Vždy říkal, že mi tým dává přednost před ním a mám vše lepší. To nebyla pravda.“

Heidfeld také sledoval Kubicův návrat do F1. „Nedopadlo to tak, jak většina z nás a to včetně jeho samotného chtěla. Ale vrátit se po takové nehodě, nejen fyzicky, ale také psychicky, je úžasné.“

Heidfeld ve formuli 1 nikdy nevyhrál, ale dokázal získat osm stupňů vítězů. Jedno z pódií získal v Monaku 2005, kde byl jeho týmovým kolegou Mark Webber. Australan na závod nevzpomíná tak pozitivně jako Heidfeld. Během zastávek se totiž propadl za něj.

„Dali mi lepší strategii zastávky v boxech,“ přiznal Heidfeld. „Existují různé příběhy, proč se to stalo. Nechci zacházet do detailů.“

„Ale myslím, že když se podíváte na závod, nebylo to špatné rozhodnutí, protože jsem se dostal za Alonsa a udělal jeden z předjížděcích manévrů, na které jsem nejvíce pyšný. Předjel jsem ho čistě a skončil druhý.“

Foto: Getty Images / Jasper Juinen