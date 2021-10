Není pravda, že jsem na svůj tým naštvaný, říká Hamilton

Hamilton mohl zkusit dojet až do cíle. Podle Mercedesu by to však nebyl dobrý nápad. Esteban Ocon to zkusil a podle svých slov byl více než blízko defektu. Podle týmu by Hamilton dojel v podstatě na stejné pozici – pokud by vůbec dojel.

Druhou možností bylo zastavit jako ostatní okolo 37. kola. Hamilton ale nakonec zajel k mechanikům až v 50. kole.

Tým povolal Hamiltona k zastávce znovu s varováním, že pokud nezajede do boxů, nevrátí se na trať před šestým Pierrem Gaslym.

Podle něj média situaci trochu nafukují. „Dnes ráno jsem viděl některá média, která se až příliš zabývala incidentem ze včerejšího závodu, kdy se jelo do boxů,“ napsal Hamilton na sociální sítě.

„Není pravda, že jsem na svůj tým naštvaný. Jako tým tvrdě pracujeme na sestavení co nejlepší strategie,“ vysvětluje Hamilton. Podle něj je ale pak v závodě mnoho faktorů, které se neustále mění.

„Včera jsme riskovali a zůstali venku v naději, že to oschne, což se nestalo. Chtěl jsem to risknout a jet až do konce, ale bylo to moje rozhodnutí zůstat venku a nevyšlo to. Nakonec jsme zajeli do boxů, což bylo to nejbezpečnější.“

„Žijeme a učíme se. Vyhráváme i prohráváme jako tým. Nikdy ode mě nečekejte, že budu v rádiu při závodech zdvořilý a klidný, všichni jsme velmi vášniví a v zápalu boje se tato vášeň může projevit, stejně jako u všech jezdců.“

„Moje srdce a duch jsou na trati, je to oheň ve mně, který mě dostal tak daleko, ale jakýkoli vztek je rychle zapomenut a my jsme si to vyříkali a už se díváme dopředu na další závod.“