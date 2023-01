Není normální, říká De la Rosa o Alonsovi. Pilot Astonu podle něj neztrácí motivaci a chce pořád závodit

Fernando Alonso letos v létě oslaví 42. narozeniny. Přestože od jeho posledního vítězství uplynulo už hodně vody (a od titulu ještě více) neztrácí podle Pedra de la Rosy chuť závodit.

Fernando Alonso a Pedro de la Rosa se opět potkávají u jednoho týmu. Alonso přestoupil do Astonu Martin z Alpine, De la Rosa se stal nedávno ambasadorem značky.

„Moje kariéra byla trochu zvláštní, protože jsem byl mimo F1, ve F1, mimo F1, ve F1 a pokaždé, když jste mimo, tak se chcete vrátit,“ řekl Pedro de la Rosa pro The Race. „Přestávka vám také dodá více kyslíku a energie na návrat.“

„V jeho případě je to jiné. Ale Fernando není normální, je to motivovaný člověk. Když o víkendu nesedí v závodním autě, zavolá mi a chce uspořádat 24hodinový závod. A já mu říkám: ‚Člověče, právě jsi skončil sezónu, všichni chtějí jet na dovolenou‘, ale on chce jet znovu závodit – v prosinci. Takový je Fernando. Krásné na něm je, že je jiný a že se nezdá, že by měl automobilových závodů dost.“

„Co mě na něm opravdu překvapuje, je to, že sedačku (u Astonu Martin) nastavoval s úplně stejným úsměvem, stejným přístupem a stejnou motivací, jako když jsem s ním pracoval poprvé v McLarenu v roce 2007. Úplně stejný přístup, úplně stejné všechno –příprava, motivace, přístup, očekávání. Je to rozený závodník.“

„Na Fernandovi mi nejvíce imponuje, že má stejnou motivaci jako před 15 lety, protože můžeme polemizovat o jeho rychlosti a všem možném, ale motivace, přístup, to je to, co je opravdu největším rozlišovacím znakem u každého sportovce, zejména v tomto věku.“

„Když se podívám na Fernanda, když se podívám na jeho oči a mluvím s ním, když tady v garáži dělá montáž sedačky, tak si říkám, že nevím, kolik let ještě může tenhle chlap pokračovat, protože je to ten samý Fernando, který dělal montáž sedačky u Minardi před 20, 25 lety nebo kdykoli jindy.“