Není koho kritizovat, řekl Albon po závodě k manévru jeho kolegy Colapinta

Oba jezdci Williamsu se do letošní Velké ceny Singapuru kvalifikovali v těsném sledu za sebou: Alexander Albon zaujal jedenáctou příčku na startu, zatímco v sobotu o 7 tisícin pomalejší Franco Colapinto vyjížděl do závodu z dvanáctého místa.

Mladý Argentinec následně po startu ukázal ostré lokty a díky agresivnímu manévru při nájezdu do první zatáčky se mu podařilo získat tři pozice. Bylo to však i na úkor Albona, který se kvůli skrumáži do zatáčky již nevešel a musel vyjet mimo trať, čímž ztratil několik pozic.

Thajsko-britský závodník v kontextu toho následně do týmového rádia rozzlobeně uvedl:

„Franco tam úplně vletěl. Co to dělá?!“

Po opadnutí emocí po závodě však mluvil Albon podstatně smířlivěji.

„Nevím, jak to vypadalo zvenku, ale zdálo se, že nikdo nedokáže zatáčkou projet. Všichni se sjeli a museli jet rovně. Já jsem byl na vnější straně, takže jsem se tam již nevešel a doplatil jsem na to,“ prohlásil Albon, kterého cituje Autosport.

„Opravdu není koho kritizovat. Jen jsem měl trochu smůlu, že jsem byl na druhé straně zatáčky. Bylo to trochu frustrující, ostatně jako celý víkend. Měli jsme auto, které mělo být v první desítce, ale nepodařilo se nám ho do ní dostat,“ doplnil pilot Williamsu, který nakonec kvůli technickým problémům letošní Velkou cenu Singapuru nedokončil.

Jeho méně zkušený kolega Colapinta dopadl lépe, ale nakonec ani on, navzdory dobrému úvodu, bodovat nedokázal, když dojel na jedenácté příčce.

Nováček podle svých slov doplatil i na strategii, kvůli které jej nakonec o bod za desáté místo připravil Sergio Pérez.

„Myslím, že příště musíme naši pozici lépe bránit a nedovolit, aby se tyto chyby opakovaly. Kvůli tomu, že jsme zastavili o kolo později, jsme přišli o místo na bodech. Takt to ale je. Vyhráváme a prohráváme společně,“ uzavřel Colapinto.