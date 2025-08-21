Není důvod si myslet, že bude mít Mercedes v příštím roce náskok díky motoru, tvrdí Villeneuve

Jacques Villeneuve zpochybnil předpoklady, že Mercedes po zavedení nových pravidel pro motory v roce 2026 opět získá převahu
Mercedes stál na začátku hybridní éry v roce 2014 u zrodu dominantního období, které přineslo osm titulů v Poháru konstruktérů v řadě. Klíčovým faktorem byl jejich pohon, který tehdy jasně převyšoval konkurenci a soupeři se dlouho snažili jen dohnat ztrátu.
Právě na tuto zkušenost se odkazují spekulace, že německá automobilka může být v roce 2026 opět o krok napřed. Bývalý pilot F1 Jacques Villeneuve však tento názor odmítá.
„Tyto řeči vycházejí z toho, co se stalo při nástupu hybridní éry, kdy měl Mercedes pětiletý náskok na všechny ostatní,“ podotkl pro Vision4Sport.
Podle Villeneuvea je totiž dnešní situace úplně jiná.
„Teď si všichni říkají: jednou se jim to povedlo, zvládnou to znovu. Já si to nemyslím. Výrobci už tento typ motorů znají, mají silný základ. Tak proč by měl Mercedes najednou udělat další obrovský skok?“ ptá se mistr světa z roku 1997.
Nové předpisy přinesou větší důraz na udržitelné palivo a vyšší podíl elektrické energie, ale nejde o úplnou revoluci, jako tomu bylo v omílaném roce 2014.
„Není to nová technologie, jen přepracovaná. Samozřejmě mohou mít skvělý motor, ale dnes nikdo netuší, co se rodí v konstrukčních kancelářích. Jsou to jen spekulace,“ upozornil Kanaďan.