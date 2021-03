Není důvod, proč by Williams nemohl napodobit McLaren, věří Capito

Capito nastoupil na pozici výkonného ředitele Williamsu vloni v prosinci v rámci nové organizační struktury, kterou vytvořil nový majitel týmu, americká společnost Dorilton Capital.

V roce 2016 Capito působil u McLarenu, úspěšněji se ale zapsal u Volkswagenu, když stál za třemi tituly německé automobilky v řadě mezi jezdci i konstruktéry v Mistrovství světa v rallye.

McLaren ve formuli 1 v posledních letech zažívá úspěšné období. Po sezóně 2018, ve které obsadil až deváté místo v Poháru konstruktérů, skončila stáj z Wokingu v roce 2019 na čtvrté a vloni na třetí pozici.

Capito věří, že takového úspěchu může dosáhnout i Williams.

„Myslím, že McLaren v posledních letech odvedl fantastickou práci a odpověď je velmi krátká. Není důvod, proč bychom nemohli udělat to samé. Myslím, že máme vše pro to, abychom mohli udělat přesně totéž. Nedá se říct, zda to bude za dva, tři nebo čtyři roky,“ řekl.

Stejně jako řada dalších týmů se i Williams soustředí na sezónu 2022, kdy začnou ve formuli 1 platit nová technická pravidla.

Právě v roce 2022 podle Capita Williams vytěží nejvíce z výrazné investice Dorilton Capital.

„Dorilton na mě velice zapůsobil. Jsou to velmi dobří majitelé se správným nastavením myšlení a prostředky, tým velmi podporují. Jsme na začátku nové éry pro Williams. Rok 2021 bych charakterizoval jako přechodný, kde bude naším cílem co nejvíce snížit naši ztrátu,“ řekl Capito.

„Naše zdroje se ale již soustředí na rok 2022 a nová pravidla. Tam vidíme příležitost udělat první výrazné kroky z pohledu konkurenceschopnosti Williamsu v naší nové éře a na tom budeme stavět. Jsme ale realističtí, nikdy se nic neopraví rychle. Pracujeme na dlouhodobém plánu, abychom tento skvělý tým znovu dostali na čelo formule 1.“