Není důvod odcházet, říká Verstappen ke spekulacím

Jos Verstappen během Grand Prix Bahrajnu pro Daily Mail prohlásil, že pokud Horner zůstane ve své funkci, Red Bull se „rozpadne“.

„Hrozí, že se tým rozpadne. Takhle to dál nejde. Vybuchne to. Hraje si na oběť, přitom je to on, kdo způsobuje problémy,“ řekl Jos Verstappen.

Max Verstappen tak v Džiddě čelil mnoha dotazům. A to včetně těch, které se týkaly jeho budoucnosti u Red Bullu.

„Jsem jezdec, nevím, co se děje výše,“ řekl Verstappen v Džiddě. „Ale z mé strany jsem smluvně zavázán soustředit se na výkonnostní stránku věci a na tu se samozřejmě tento víkend také zaměřím.“

Na otázku, zda souhlasí s názorem svého otce ohledně možnosti, že Red Bull vybouchne, Verstappen odpověděl: „Nevím. Doufám, že ne. Nemělo by to tak být, je to silná společnost, silný tým se spoustou silných lidí, takže normálně ne.“

Verstappena se zeptali, zda chápe, že si někdo může vykládat slova jeho otce tak, že je to i jeho názor.

„Jo, chci říct, že to chápu. Samozřejmě jsme si s tátou velmi blízcí, voláme si každý den, i když není poblíž. Ale na druhou stranu já normálně nejsem člověk, který by rád hodně mluvil o určitých věcech. Chci se soustředit jen na tu jezdeckou část, a pokud se vyskytnou nějaké problémy, snažíme se je samozřejmě vždy vyřešit v rámci týmu.“

Na otázku, zda jeho otec lituje svých slov, Max Verstappen odpověděl: „Neptal jsem se ho na to, ale myslím, že můj táta je, jak ho znám už z dob motokár, vždy velmi otevřený. Určitě to není lhář.“

Z týmu neodchází

Motorsport.com se Verstappena zeptal, zda dodrží smlouvu, kterou má do konce roku 2028.

„To bylo samozřejmě při podpisu vždy záměrem,“ řekl Verstappen. „Proto jsme podepsali na tak dlouho, abychom tu mohli být. Samozřejmě jde o výkonnost vozu a od roku 2026 je to s novými předpisy trochu otazník. Ale to jsem věděl, když jsem smlouvu podepisoval, a také vím, co pro mě během mé kariéry udělali. Záměrem tedy je zůstat v tomto týmu, protože mě to tady baví.“

„A také jsem v rámci týmu opravdu spokojený. Dokud budeme podávat výkony, není důvod odcházet.“

Verstappen ale nevyloučil, že by mohl jednoho dne jezdit za Mercedes. „Myslím, že by si nikdo nikdy neuvědomil nebo nepředstavil, že Lewis přejde do Ferrari.“

„V životě obecně nikdy nevíte, co se stane, co vás potká, nebo co se stane kolem vás, nebo co by vás mohlo ovlivnit. Nikdy nemůžete stoprocentně říct, že to tak bude. Takto přistupuji ke svému životu.“

„Ale také o tom příliš nepřemýšlím. Jak jsem řekl, jsem s týmem velmi spokojený. Máme výkonnost. Nemám důvod odcházet.“