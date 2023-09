Není důvod k tomu, abychom odkládali boj s Mercedesem, říká Vasseur o souboji o druhé místo v PK

Ferrari se díky zlepšené formě dostává do boje o druhé místo v Poháru konstruktérů.

Od konce letní přestávky se Ferrari prezentuje v solidní formě – především ve srovnání s první polovinou letošní sezony. Ve čtyřech závodech získalo jedno vítězství, dvě pole position a dvě pódia.

Výkonnostní a výsledkový posun italské stáje se začíná projevovat i do Poháru konstuktérů, ve kterém týmu z Maranella sice stále patří třetí pozice, ale manko na druhý Mercedes je již pouze 20bodové.

A i když Ferrari, stejně jako ostatní týmy, přesunulo hlavní pozornost na vývoj pro sezonu 2024, nechce bitvu o druhou příčku v pořadí konstruktérů vzdát.

„Boj není třeba odkládat. Bojujeme nyní s Mercedesem musíme to přijmout,“ řekl šéf Ferrari Frédéric Vasseur, kterého cituje Autosport.

„Je to nejlepší způsob, jak se připravit na budoucnost – i z hlediska mentálního nastavení týmu, pro všechny je klíčové, aby se do boje pustili. Budeme bojovat až do konce sezony,“ vyzval Francouz.

„Pro vývoj letošního vozu již nemůžeme využít větrný tunel, ale cokoliv s autem uděláme, může nám to pomoci v příštím roce,“ dodal Vasseur.