Není důležité, jaká byla dohoda. Už bych to neřešil, říká Vettel o týmové režii v Rusku

Sebastian Vettel musel v Rusku kvůli odstoupit ze závodu. Během jeho působení u Ferrari se tak stalo z technických důvodů teprve podruhé.

„Myslím, že Rusko bylo svým způsobem velmi pozitivním víkendem, protože to byl první víkend, kdy jsme opravdu měli rychlost na vítězství,“ řekl Vettel v Suzuce.

Odstoupení Vettela Bylo to jeho první technické odstoupení ze závodu od GP Japonska 2017, kde měl problém se zapalovací svíčkou a celkově druhé technické odstoupení u Ferrari (2015-2019).

„Závod jsme nevyhráli, ale pokud jde o závodní rychlost, myslím, že jsme byli na úrovni Mercedesu, někdy dokonce rychlejší. Předtím jsme měli velmi dobré závody. Částečně využíváme výhod rychlosti na rovinkách a pozic, které máme po kvalifikaci. Myslím si však, že v závodech, jako byl Singapur, měl Mercedes stále rychlejší závodní tempo.“

Už bych to neřešil...

Vettel čelil také dotazům ohledně startu v Rusku. Přiznal, že prostřednictvím rádia dostal zprávu, aby si jezdci prohodili pozice, což ale neudělal.

„Obecně je vše jasné,“ řekl Vettel. „Samozřejmě, že si spolu povídáte. Proběhla konverzace, ale byly i další konverzace. Nedělal bych takový rozruch kolem celého příběhu.“

„Jaká byla, nebo nebyla dohoda, nebo kdo má pravdu, a kdo nemá, není možná tak důležité.“

„Ale samozřejmě jsem dostal v rádiu zprávu, abych změnil místo, a neudělal jsem to. A to rozhodně nebylo v pořádku.“

Na dotaz, zda byly týmové příkazy tesány do kamene, reagoval: „Nevím, zda existují nějaké kameny, ale do kamene jsme nic nenapsali. Nemyslím si, že je to nutné.“

„Když se ohlédneme, tak jsou pravděpodobně určité věci, které bychom mohli udělat lépe. Nakonec se ale těšíme na tento závod a další závody, takže si nedělám moc starosti.“

Vettel popřel, že by na něj Leclercovy výkony vyvíjely tlak a přispěly k jeho rozhodnutí zůstat v Rusku vpředu.

„Ne, vůbec ne. Samozřejmě nejsem šťastný, když jsem pomalejší, ať už je to trénink, kvalifikace nebo závod. Tak tomu bylo nejen tento rok, ale také roky před tím. Existují určité věci. Letos jsem trochu bojoval s autem, které mi podle mě nedovolilo vytěžit maximum.“

Foto: Getty Images / Clive Mason