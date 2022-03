Není důležité, jak to vypadá, ale zda to funguje, říká o radikálních bočnicích Mercedesu Russell

Můžeme tomu říkat nebočnice. Mercedes přivezl vůz, který s trochou nadsázky nemá bočnice. Jde spíše o obal toho, co je uvnitř (hrubě řečeno).

„Jo, myslím, že to vypadá zajímavě,“ řekl George Russell. „Ale nejde o to, jak to vypadá, ale jak rychle to jede.“

„V této fázi jde všem týmům jen o to, aby se zlepšil přítlak a aby se na vozy dostalo více přítlaku. Tempo vývoje je u všech týmů poměrně značné a myslím, že v průběhu této sezóny budeme svědky neustálého vývoje.“

„Když se podíváte napříč startovním roštem, na naše auto, Red Bull, Ferrari, dokonce i na Williams, jsou zde celkem zásadní rozdíly napříč všemi týmy. Myslím, že je skutečně dobře, že tohle vidíme. O tomhle formule 1 je.“

„Dnes ráno to zřejmě zaujalo docela dost lidí. Pokud jde o mě, jsem hrdý na to, že jsem součástí týmu, který prosazuje inovace. Ale jak jsem řekl, nezáleží na tom, jak to vypadá, musíme zjistit, jestli je to rychlé na trati.“

Otázka legálnosti

Christian Horner už uvedl, že si není jistý, zda je řešení legální. Pro Auto Motor und Sport uvedl, že to neodpovídá duchu pravidel.

Jeho kolega Adrian Newey dopoledne nechtěl nebočnice Mercedesu komentovat, protože je neviděl.

Týmy během vývoje své směřování konzultovaly s FIA, takže je spíše nepravděpodobné, že by mohl mít Mercedes problém. Naznačil to i sportovní šéf F1 Ross Brawn.

„Vrátíme se k těmto řešením, prozkoumáme je a ujistíme se, že zachovávají cíle nových pravidel, ale myslím, že ano. Naše první dojmy jsou takové, že zde není nic, co by nás příliš znepokojovalo z hlediska cílů těchto pravidel.“