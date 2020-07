Není čas vinit jezdce z kolize, říká šéf Ferrari Binotto

Leclerc s Vettelem se srazili v úvodním kole Velké ceny Štýrska formule 1, když se Leclerc pokusil ve třetí zatáčce zaútočit na svého týmového kolegu.

Vettel po startu z 10. pozice přišel o jedno místo, naopak Leclerc, který kvůli penalizaci odsunu o tři pozice za blokování Daniila Kvjata v kvalifikaci startoval čtrnáctý, si na startu polepšil.

Do třetí zatáčky najížděli oba jezdci za sebou. Leclerc se pokusil zaútočit, Vettel jeho atak ale nečekal a Leclerc narazil do zadní části vozu svého týmového kolegy, poškodil mu zadní křídlo a sobě podlahu vozu. Pro oba závod skončil.

Leclerc okamžitě po závodě přiznal vinu za incident a Vettelovi se omluvil.

Podle Binotta je však důležité, aby Ferrari zůstalo jednotné a místo, aby veřejně na některého z jezdců svalovalo vinu, by se mělo z nehody poučit.

„Nemyslím si, že bych měl jezdcům ještě co říct. Je to bolestivé zakončit závod už po dvou kolech takovým způsobem. Myslím, že je to nejhorší možné vyvrcholení velmi špatného víkendu. Byl to pro nás náročný víkend,“ řekl Binotto pro Sky Sports.

„Myslím, že není čas hledat zodpovědnost nebo viníka, je třeba pracovat jednotně. Máme ty správné lidi, abychom se co nejdříve zlepšili,“ dodal.