Nenaznačuji, že by na autě bylo něco nelegálního, říká Horner o McLarenu

O víkendu se objevily informace, že to, jak McLaren pracuje s pneumatikami, nedává soupeřům spát. Red Bull měl dokonce nasadit termokamery.

„Samozřejmě, že ve formuli 1 se vždy objeví nějaké otázky, které budou vznášeny. Nenaznačuji, že by na autě bylo něco nelegálního,“ řekl Horner, kterého cituje ESPN. „McLaren odvedl dobrou práci, byli ve své vlastní lize.“

Podle Hornera je normální, že je tým, který vyhrává, pod drobnohledem. „McLaren udělal přesně to samé s předním zavěšením našeho vozu v loňském roce. Je tedy nevyhnutelné, že když jedete vpředu, jako my v posledních letech, jste vždy pod větším drobnohledem.“

„McLaren má momentálně nejlepší auto, to je celkem jasné. V příštích několika závodech budou těžkým soupeřem.“

Podobně to vidí také Toto Wolff. „Prostě se nám nedaří s pneumatikami na delší vzdálenost. A McLaren ukazuje, jak se to dělá,“ řekl Wolff.

„Rozhodně odvádějí skvělou práci tím, že jsou schopni jezdit rychle v zatáčkách, aniž by je přehřívali. Takže to je to, k čemu musíme vzhlížet a z čeho se musíme inženýrsky dostat.“

„Nepochybuji o tom, že tito lidé dodržují pravidla. Je to prostě opravdu dobrý vývoj. Pochopili, jak s pneumatikou zacházet, mnohem lépe než všichni ostatní. A podle mého názoru je to naprosto v pořádku.“