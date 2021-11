Nenápadný Gasly získal perfektním víkendem klíčové body pro tým

Gasly získal za čtvrté místo klíčové body. AlphaTauri sice zůstává na šestém místě, ale má stejný počet bodů jako pátý Alpine. O pořadí v tomto případě rozhoduje více lepších umístění. Není potřeba nad tím dlouze přemýšlet, Alpine těží z Oconova vítězství.

„Byl to perfektní víkend,“ řekl Gasly. „Nemyslím si, že by něco mohlo být lepší.“

„Včera jsme v kvalifikaci odvedli jednoznačně dobrou práci a dnes čtvrté místo za Red Bullem a Lewisem je pro nás v podstatě malé vítězství, takže jsem nesmírně spokojený. Bylo to hodně bodů do šampionátu a tempo bylo prostě dobré.“

„Od prvního kola až do konce jsem měl všechno pod kontrolou a Ferrari na mě nikdy nedokázalo pořádně zaútočit, takže to byl velmi příjemný závod. I když to bylo trochu osamocené, stejně bylo příjemné vidět tu rychlost.“

Cunoda startoval po penalizacích z konce pole. Na startu se mezi prvními dvěma zatáčkami srazil s Estebanem Oconem a s poškozením zastavil. Gasly měl štěstí, vyhýbal se kolizi mezi Ricciardem a Bottasem.

„Viděl jsem, že Ricciardo velmi dobře odstartoval, měl velmi dobrý slipstream. Trochu jsem se zasekl za Maxem a Lewisem a nevím, co se stalo Dannymu, ale jakmile se dotkl Valtteriho, museli jsme se vyhnout kontaktu se Sergiem a vyjet ven. Ale pak už bylo všechno v pořádku. Takže perfektní závod.“

„Vždy jsem měl tempo, vždy jsem měl pneumatiky. Tým po mně chtěl, abych trochu ubral na brzdách, ale rychlost byla dobrá. V jednu chvíli jsem je požádal, ať mě prostě nechají dělat to, co chci, měl jsem všechno pod kontrolou a byl jsem si jistý, že máme všechno, co potřebujeme, abych si tu pozici udržel.“