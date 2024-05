Nemyslím si, že má Sargeant sílu na to zůstat v F1, tvrdí Patricková

V F1 v současnosti závodí jeden americký závodník. Rodák z Floridy Logan Sargeant však většinou okupuje pozice ve druhé polovině jezdeckého pole, a proto není pro americké fanoušky úplně velkým tahákem. Do budoucna navíc není ani jisté, jak dlouho Sargeant v F1 ještě vydrží.

I proto je bývalá automobilová závodnice Danica Patricková přesvědčena o tom, že Sargeantova účast v F1 nemá na americké publikum příliš velký vliv.

„Myslím, že by bylo pozitivní mít amerického jezdce, který by dojížděl na lepších pozicích. Nemusel by ani vyhrávat, ale měl by být konkurenceschopný a získávat body,“ uvedla Patricková ve vysílání stanice Sky Sports, pro kterou pracuje jako expertka.

„Nejsem si jistá, jestli má Logan při tom, co se děje, opravdu sílu zůstat. Myslím, že to bude někdo jiný...Určitě by pomohlo, pokud by se tým Andretti dostal do F1,“ sdílela svůj názor vítězka jednoho závodu seriálu IndyCar.

„I když je tu spousta amerických fanoušků, kteří milují Sergia (Péreze, pozn. red.), Landa (Norrise) a Maxe (Verstappena), úspěšný americký jezdec by marketingově a mediálně F1 v Americe pozvedl, což by samozřejmě přilákalo více fanoušků,“ dodala na toto téma Patricková.