Nemyslím si, že jsme mohli v Suzuce udělat víc, brání Stella strategii McLarenu

McLaren před půl rokem obsadil v Suzuce dvě pódiová umístění, když nestačil pouze na Maxe Verstappena.

Nyní však byla situace jiná, když rychlejší z jezdců McLarenu Lando Norris dojel pátý.

Brit se přitom v úvodu závodu držel v první trojce. Jenže pak byl z jezdců z čela startovního pole první, kdo zamířil ke svým mechanikům na výměnu pneumatik a zdálo se, že se nejednalo o moudré rozhodnutí, protože se přes něj následně dostali oba jezdci Ferrari – na jednu zastávku jedoucí Charles Leclerc i Carlos Sainz.

Šéf McLarenu Andrea Stella však strategii svého týmu po závodě bránil.

„Myslím, že nám tak trochu došly možnosti. Už ve chvíli, kdy jsme na začátku závodu zastavili Landa, jsme tušili, že na Ferrari může provést undercut,“ vysvětlil Ital, kterého cituje Autosport.

„Snažili jsme se jednat preventivně. Měli jsme dvě sady tvrdých pneumatik, takže jsme mohli zastavit dřív. Uvažovali jsme nad tím, že bychom se takhle mohli dostat do boje o pódium a třeba i překonat Péreze. Myslím, že to stálo za to tohle zkusit, i když naše varianta byla nakonec z hlediska celkového času pomalejší,“ přiblížil Stella.

„Načasování druhé zastávky bylo ovlivněno Leclercem. Navíc se k Landovi blížil také Carlos. Kdyby Landa Carlos předjel, hrozilo by, že bychom ztratili čas a přeskočili by nás ještě Hamilton s Russellem...Když závodíte s tolika auty, musíte zvážit více důsledků. Není to tak, že závodíte jen s jedním autem,“ uvedl šéf McLarenu.

Na otázku, zda mohl McLaren udělat něco jiného, aby Norris dokázal porazit Leclerca, který nakonec dojel čtvrtý, Stella odpověděl:

„Nemyslím si, že bylo možné udělat něco víc, zejména pak skončit na stupních vítězů. Možná, že kdybychom s Landem vzdali pokusy o zisk umístění na stupních vítězů, mohli jsme skončit před Leclercem. To je jediná příležitost, kterou jsme si možná nechali utéct, když se na to podíváme zpětně. Znamenalo by to ale, že bychom se museli vzdát boje o pódium, na což jsme nebyli připraveni.“