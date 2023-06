Nemyslím si, že je to možné, říká Domenicali o dvou závodech ve Španělsku. Do F1 chce Madrid

Madrid má zájem o uspořádání grand prix formule 1. Přesune se tam Velká cena Španělska?

Do 80. let se závodilo na okruhu Jarama, který je asi tak stejně daleko od Madridu, jako je Katalánský okruh vzdálený od Barcelony. Nyní se chce Madrid do kalendáře formule 1 vrátit, ale hodlá pořádat městské závody.

Stefano Domenicali považuje přinejmenším za nepravděpodobné, že by se ve Španělsku jely dva závody, jako tomu bývalo v dobách, kdy závody pořádala vedle Barcelony také Valencie.

„Jsem vždy transparentní. Je pravda, že Madrid chce uspořádat velkou cenu. To je fakt,“ řekl Domenicali v rozhovoru pro AS.

„Pro současnou situaci F1 je to superpozitivní věc. Ale máme smlouvy, které musíme respektovat. V příštích... nechci říkat měsících, uděláme správné rozhodnutí pro dobro sportu a s ohledem na nabídku, na dva projekty, které jsou na stole. Pokud se mě ptáte, jestli je ve Španělsku místo pro dvě velké ceny... Nemyslím si, že je to možné, ale nechci to úplně vyloučit. Je to něco, co se v Evropě může stát. Stejně jako rotace.“

V Itálii se nyní dva závody pořádají. Kromě Monzy se F1 vrátila do Imoly. „Ano, ale uvidíme, jestli to bude platit i v budoucnu,“ pokračuje Domenicali. „Je to otázka pochopení složitosti kalendáře. Nemyslím si, že ve střednědobém horizontu, po roce 2026, budeme v takové situaci, že bychom měli dva závody v Evropě ve stejné zemi, pokud se něco nezmění a nebude to jinak.“

Barcelona má aktuálně smlouvu do roku 2026. Návštěvnost je dobrá. Zvýšit zájem o F1 pomáhají nepochybně i výsledky Fernana Alonsa. Domanicali si to plně uvědomuje.

„Španělsko musí být v kalendáři formule 1. Mohu zaručit, že Španělsko v kalendáři zůstane,“ řekl šéf F1.

Co na to jezdci?

Lewis Hamilton uvedl, že v případě Barcelony jde o „jeden z klasických okruhů, který se mi vždy líbil.“

„Doufám, že nový projekt v Madridu nebude jako ten ve Valencii, to nebyl zrovna nejzábavnější okruh. Pro mě je důležité, abychom zachovali klasické okruhy, alespoň ty, na kterých se skvěle závodí. Budapešť a Silverstone jsou také skvělé a měly by pokračovat a možná bychom měli odstranit ty, které nejsou tak zábavné. Musíme se držet pilířů tohoto sportu.“

„Je to trať, kterou všichni jako jezdci dobře známe, takže by bylo divné sem nejet,“ řekl Leclerc. „Ale já osobně mám městské tratě rád. Myslím, že už jen ten pocit, který z ní máte, je velmi, velmi zvláštní. Takže i Madrid by byl opravdu pěkný.“

„Opravdu nevím, jaké jsou plány,“ řekl Alonso. „Bude to rozhodnutí Formule 1, jestli se o to bude Madrid bude ucházet. Rád budu závodit v Barceloně, rád budu závodit v Madridu –pokud tu budu v roce 2026. Pokud tu nebudu, budu se dívat v televizi a na tom se nic moc nemění.“

Na otázku, zda není ve formuli 1 příliš mnoho městských okruhů, Alonso odpověděl, že je „dobré jich mít několik, ale ne příliš mnoho“.

„Myslím, že když přijedete na tradiční okruh, je příjemné mít konzistentní trať od pátku do neděle. Žádný velký vývoj trati a podobné věci. Takže uvidíme.“

„Nakonec záleží na regionu, jestli je rád, že závod hostí, nebo ne. V Barceloně to bylo nahoru a dolů – někdy jsou k pořádání závodu pozitivní, jindy závod nechtějí, takže pokud závod nechtějí, je to pak velmi jednoduché, protože nějaký jiný region ho rád uspořádá.“