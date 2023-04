Nemyslím si, že jde o krátkodobou krizi, říká Montezemolo o Ferrari

Luca Cordero di Montezemolo si všímá špatného startu Ferrari do sezóny. Podle něj jsou problémy Ferrari dlouhodobé.

Už je to devět let, co Montezemolo opustil vedení Ferrari. Dění v Maranellu ale samozřejmě dále sleduje.

„Ferrari je spolu s mou rodinou nejdůležitější věcí v mém životě,“ řekl Montezemolo pro La7.

„Bolíme mě a je mi líto, že je vidím takhle. Nemyslím si, že jde o krátkodobou krizi. Je to otázka přestavby týmu. Musí dát dohromady nejlepší trenéry, jako jsem to udělal já na začátku 90. let.“

„Vzal jsem Jeana Todta, Stefana Domenicaliho, Rosse Brawna a Roryho Byrna. Michael Schumacher přišel později – až když jsme věděli, že jezdec udělá rozdíl. Dříve bybychom neuspěli ani se supermanem. Zkrátka jsme museli vybudovat tým.“

„​Doufám, že se to může opakovat, ale musí to být nejlepší inženýři na trhu, jakékoli národnosti, protože k vítězství potřebujete dovednosti.“

Montezemolo zhodnotil také Leclerca, který je u Ferrari od roku 2019.

„Leclerc je velmi odvážný, velmi rychlý, zejména na jedno kolo na suché trati. Prochází velmi choulostivým obdobím své kariéry, protože ačkoliv je stále velmi mladý, roky mu utíkají mezi prsty. I takový talent potřebuje konkurenceschopné auto.“