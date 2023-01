Nemyslím si, že by Gasly potřeboval pomoc při zvykání si v Alpine, říká Ocon

V dětství byli velkými kamarády, pak se stali rivaly a nyní budou Esteban Ocon a Pierre Gasly společně reprezentovat barvy jednoho týmu.

Díky příchodu Pierra Gaslyho do Alpine budou poprvé od roku 1994 v jednom týmu spolupracovat dva francouzští týmoví kolegové.

Jak bude tato symbióza fungovat v praxi, tak na to si ještě musíme počkat. Esteban Ocon, který ve stáji se sídlem v Oxfordu Enstone, působí již od roku 2020, je však přesvědčen o tom, že Gasly nebude mít s aklimatizací v novém prostředí problém.

„Nemyslím si, že bude potřebovat velkou pomoc,“ citoval Ocona web Motorsport.com.

„Pierre je velmi zkušený. Působil v různých týmech a má hodně naježděno. Vždycky je to o učení – o tom, jak porozumět autu a jak pracovat s týmem,“ uvedl 26letý závodník.

„Tým i já, máme co předat. Důležité je o všem diskutovat a dělat to samé, co jsme dělali s Fernandem (Alonsem, pozn. red.). Každopádně musíme mít okamžitě dobrou rychlost, abychom mohli bodovat a dávat týmu dobrou zpětnou vazbu.“

Po jízdách na simulátoru je Ocon pozitivní

I když si na jízdu v novém voze Apline musí Ocon ještě počkat, první indicie má Francouz díky jízdám na simulátoru již nyní.

„Už jsem si vyzkoušel některé části vozu pro rok 2023 a bylo to velmi povzbudivé. Zatím jsou to jen simulace, ale pocit mám dobrý,“ dodal vítěz Velké ceny Maďarska 2021.