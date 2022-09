Nemůžu uvěřit, že jste mě takhle nas*ali. Hamilton se omluvil za svá slova na adresu Mercedesu

Když byl na trať vyslán safety car kvůli stojícímu vozu Valtteriho Bottase, Red Bull toho využil a nasadil Maxi Verstappenovi měkkou sadu pneumatik.

Jezdci Mercedesu Hamilton a George Russell ale zůstali na trati a posunuli se na první dvě pozice. O kolo později za safety carem přezul na měkké také Russell, zatímco Hamilton zůstal pro restart závodu na opotřebované střední sadě.

Proti Verstappenovi pak neměl sedminásobný mistr světa při restartu šanci se bránit. Brit se nakonec propadl na konečné čtvrté místo za Verstappena, Russella a Charlese Leclerca z Ferrari.

Už během závodu se Hamilton do vysílačky ostře vyjádřil na adresu týmu. „Nemůžu uvěřit, že jste mě tak nas*ali. Nedokážu vám říct, jak jsem teď naštvaný,“ řekl Hamilton do vysílačky.

Po závodě se Hamilton za svá slova omluvil. „Byl jsem na hraně s emocemi a omlouvám se týmu, protože si ani nepamatuji, co jsem řekl, jen jsem se na sekundu ztratil,“ řekl Hamilton.

„Myslím, že vědí, kolik je tu vášně a chci se na to dívat jako na sklenici napůl plnou. Přijeli jsme sem z minulého závodu, kde jsme se trápili, dnes jsme bojovali proti red bullům, byli jsme rychlejší než většina ostatních. Nebýt safety caru, tak myslím, že bychom s nimi nakonec bojovali o vítězství s jednou zastávkou, což by podle mě ostatní nedokázali.“

Russell dosáhl nejlepšího výsledku za Mercedes

Svůj nejlepší závod v barvách týmu Mercedes v Nizozemsku absolvoval George Russell. Brit po pěti třetích místech v letošní sezóně dojel poprvé druhý a vyrovnal tím svůj dosud nejlepší výsledek v kariéře z loňského závodu v Belgii, kdy skončil druhý ještě v barvách Williamsu.

Mercedes měl přitom šanci na Zandvoortu také vyhrát. Podle Russella by týmu pomohlo, kdyby rozdělil strategie.

„Myslím, že pro tým to bylo neuvěřitelně náročné rozhodnutí, protože kdybychom zastavili oba, přepustili bychom pozici Maxovi. Kdybychom oba zůstali na trati, oba bychom pravděpodobně také ztratili ve prospěch Maxe. Nejlepší šanci vyhrát by nám jako týmu dalo rozdělení vozů. Jeden by zůstal před Maxem a jeden za ním a viděli bychom, co by se stalo,“ myslí si Russell.