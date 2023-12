Nemůžete být konkurenceschopní, pokud se v autě necítíte pohodlně, říká Stroll

Stroll prohrál kvalifikační souboje s Alonsem v poměru 19:3. V průběhu sezóny se nedostal na stupně vítězů a získal asi třetinu bodů co Alonso. Ke konci sezóny se ale jeho forma zlepšila.

„Určitě je to dobrý pocit, když se mi daří,“ řekl Stroll, kterého cituje F1i, o závěru sezóny.

„Ale věděl jsem, že pokud budu cítit, že platforma pode mnou funguje dobře, a já budu moci řídit auto bez obav, aniž bych řešil věci, které mi v autě vadí, budu na dobré úrovni a dostanu ze sebe maximum.“

„Vím, že několik měsíců jsem se kvůli provedeným změnám nemohl dostat do situace, kdy bych se v autě cítil volně a mohl jet naplno. Zkrátka se nechovalo tak, jak jsem chtěl. Na této úrovni, když máte tyto problémy, když se auto prostě nechová tak, jak chcete, a nekoresponduje s vaším jízdním stylem, nebude to fungovat."

„Myslím, že v takových chvílích o sobě nesmíte pochybovat. Musíte vědět, že když bude vše na svém místě, auto e bude chovat tak, jak chcete, půjde to dobře, a když to tam nebude, nebude se to chovat tak, jak chcete, bude to náročnější.“

„To je F1. Všichni jezdci jsou na velmi vysoké úrovni, nikdy nemůžete být konkurenceschopní, pokud se ve svém autě necítíte pohodlně a jistě.“

Stroll měl na začátku roku také technické problémy. „Ano, byla to sezona se spoustou smůly, spoustou promarněných příležitostí. Nerad používám slova smůla, spíše promarněné příležitosti.“

„Ale asi to je smůla, když si vzpomenu na poruchy a tak. Ale myslím, že to k sezóně patří. Někdy to jde dobře, jindy se neděje vše podle vašich představ.“

„Myslím, že pokud se snažíte zůstat žít přítomností a soustředit se na jeden víkend po druhém, všechny tyhle věci, které se tak trochu nepovedou, se mohou velmi rychle změnit v dalším závodě a vše se může povést.“

„Pokud jste zahledění do minulosti, do všeho, co se stalo, někdy ty příležitosti propásnete, když se mohou příště naskytnout. A to není dobré. Myslím, že je to opravdu o přítomnosti.“

„Je to opravdu o tom, brát to závod po závodě. A přijmout, že to někdy může být jako na horské dráze. A že to není vždy hladká plavba, že to není vždy rovinka. Takové je do jisté míry závodění.“