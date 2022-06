Nemůžeme už jít výše, říká Hamilton o nastavení vozu

„V posledním závodě i v předchozích závodech jsme auto zvýšili a stejně poskakovalo,“ řekl Hamilton, který v prvním tréninku zkoušel úpravy na podlaze.

„Poskakování je spíše o struktuře proudění pod vozem, takže většinu sezóny provozujeme vůz velmi vysoko. Až v Barceloně jsme ho začali být schopni dostat trochu níže a poprvé jsme neměli žádné poskakování, s výjimkou rychlých zatáček.“

„Pak se to objevilo znovu v Monaku, v Baku, takže jsme museli auto opět zvednout. I když jsme auto zvedli, pořád to poskakuje.“

„Vlastně už nemůžeme jít výše. Jsme teď limitováni zadním zavěšením. Přirozeně ztrácíme výkon, když jedeme výše, ale tohle poskakování je způsobeno narušeným prouděním pod autem.“

Hamilton uvedl, že bezpečnost by měla být do budoucna nejvyšší prioritou, a doufá, že poskakování bude spíše zcela eliminováno než kontrolováno.

„Bezpečnost je nejdůležitější, a myslím, že v každém týmu je alespoň jeden jezdec, který se k tomu vyjádřil. Je pozitivní, že FIA pracuje na zlepšení, protože tohle auto máme na několik dalších let.“

„Nejde o to, abychom se s tím poskakováním vyrovnali na další čtyři roky, ale abychom se toho úplně zbavili, abychom to opravili, aby budoucí jezdci, my všichni, neměli v budoucnu problémy se zády.“