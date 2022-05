Nemůžeme si dovolit, aby k tomuto docházelo často, říká Leclerc po odstoupení z prvního místa

Pro Charlese Leclerca to mohl být dokonalý víkend. Pilot Ferrari vyhrál všechny volné tréninky, kvalifikaci a v závodě vedl prvních 27 kol, než ztratil výkon a musel z prvního místa odstoupit.

„Nevím nic víc než to, co se stalo. Nic tomu nenasvědčovalo, zkrátka se to rozbilo a vůz úplně ztratil výkon. Je to škoda,“ řekl Leclerc.

I přesto, že Leclerc přišel o vedení v průběžném pořadí šampionátu, kam se po vítězství dostal Max Verstappen, si pilot Ferrari odnáší z Barcelony pozitiva.

„V těchto chvílích podle mě nemohu dělat nic jiného, než se podívat na pozitiva. A o tomto víkendu jich byla spousta.

„Kvalifikační rychlost, závodní tempo a nejdůležitější práce s pneumatikami. To byla v posledních závodech naše slabina, myslím, že jsme tento víkend v tomto ohledu něco objevili. Pro zbytek sezóny mi to dodává důvěru. Na druhou stranu, podíváme se na tento problém a nemůžeme si dovolit, aby k tomu v průběhu sezóny docházelo častokrát. Musíme identifikovat ten problém.“

Sainz čtvrtý

Na čtvrtém místě dokončil domácí závod Španěl Carlos Sainz.

Sainz v úvodu závodu chyboval a ve čtvrté zatáčce vyjel mimo trať. Propadl se tím až za první desítku.

„Byla to velmi náročná neděle. Poryv větru mě ve čtvrté zatáčce poslal ven z trati a bohužel můj vůz byl poškozen. Od té chvíle to pro mě bylo trápení. Kvůli nedostatku přítlaku jsem klouzal. Dali jsme úplně všechno do toho, abychom se dostali zpátky na čtvrté místo, což vzhledem k okolnostem není špatné, ale je to daleko za ideálem,“ řekl Sainz.

„Škoda pro Charlese, který odstoupil z vedení, budeme ale pracovat jako tým, abychom se v Monaku vrátili silnější. Největším pozitivem dnes byli úžasní diváci na tribunách, chci poděkovat každému jednomu fanouškovi za podporu.“