Nemožné dostává reálné obrysy. Uvidíme Alpine s motory Mercedes nebo Honda?

Novinář Joe Saward přinesl před několika dny zajímavou informaci – Renault (alias Alpine) zvažuje, že to ve Viry-Châtillon zabalí. Od roku 2026, kdy do F1 přijdou nové pohonné jednotky, by se tým stal zákazníkem. Alpine by tak odebíral motory někoho jiného, ačkoliv roky a vlastně desetiletí do byl Renault, kdo své motory dodával jiným týmům.

Motory Renault už dnes na konkurenci ztrácí a je otázkou, jak tomu bude za dva roky. Ukončením vývoje a výroby by tým ušetřil nemalé peníze a navíc získal potenciálně lepší pohonnou jednotku. Nevýhodou je přiznání „prohry“ a potlačení vlastního ega.

U starých přátel

V letech 2010 až 2013 získal Red Bull s motorem Renault tituly v obou šampionátech. Pak ale přišla hybridní éra a problémy. Došlo k hádkám mezi značkami a Red Bull nakonec přešel k Hondě, což bylo s ohledem na problémy japonské značky s McLarenem překvapivé, ale nakonec správné rozhodnutí.

Co byste asi řekli člověku, který by vám v roce 2017 řekl, že za pár let přijdou zástupci Renaultu k Red Bullu žádat o motory? Pravděpodobně to, že se zbláznil, nebo že jde o překlep a je to myšleno obráceně.

Aktuální výrobci pro rok 2026 a jejich zákazníci Mercedes : Mercedes, Williams, McLaren

: Mercedes, Williams, McLaren Ferrari: Ferrari, Haas

Ferrari, Haas Red Bull Powertrains : Red Bull, RB

: Red Bull, RB Honda : Aston Martin

: Aston Martin Audi : Audi

: Audi Alpine: Alpine

Podle Autosportu ale Renault u Red Bullu skutečně zkoumal možnost, že by odebíral jeho pohonné jednotky. Red Bull Powertrains na nich pracuje v Milton Keynes ve spolupráci s Fordem.

Dávalo by to smysl. Red Bull vyrábí energetické drinky, takže není konkurentem Renaultu na žádném ze segmentů automobilového trhu.

Není ale překvapením, že Red Bull Alpine odmítl. Jako nový výrobce bude mít v prvních letech dost práce s tím, aby vyrobil pohonné jednotky pro sebe a svůj sesterský tým. Po pár letech nové éry možná, ale v roce 2026 bohužel...

Alpine by se mohl dohodnout s Mercedesem, kterému se uvolní kapacita, protože Aston Martin přechází k Hondě. Pokud by výrobce nenašel, tak by zakročila FIA. Své motory by pak musela Alpine dodávat patrně Honda, která bude mít nejméně (1) zákazníků.