Nemohu uvěřit, co jsem udělal, lituje Pérez své kvalifikační nehody

Loňský vítěz Velké ceny Monaka formule 1 Sergio Pérez nezvládl kvalifikaci na letošní ročník, když pilot Red Bullu boural už v první části kvalifikace a do závodu vyrazí z posledního místa.

Mexičan ztratil kontrolu nad svým vozem v první zatáčce Sainte Devote, narazil do bariéry a poškodil zadní část monopostu RB19.

„Neuvěřitelný den. Nemohu uvěřit, co jsem udělal,“ řekl Pérez po kvalifikaci.

„Překvapilo mě to. Už jen to, že jsem ztratil kontrolu nad zadní částí auta takhle pozdě v zatáčce, to mě opravdu dostalo.

„Je to způsob, jakým jsme se snažili dosáhnout co nejlepšího času, bylo to ale už přes limit a já byl jen pasažérem. Nemohl jsem s tím nic dělat, protože už to bylo pozdě v zatáčce a já ji nemohl zkrátit nebo vyjet mimo.“

Péreze chyba velmi mrzí a omluvil se týmu. „Bylo to překvapení. To ale není výmluva, dnes jsem si měl počínat lépe. Mohu se jen omluvit svému týmu, protože vkládáte spoustu energie, úsilí, všechno připravujete a pak jen všechny takto zklamete. Jsem dnes ze sebe velmi zklamaný a vím, že zítra to bude těžký závod.“

Pérez nevěří, že se na úzké městské trati dokáže v nedělním závodě probojovat na body.

„Zítra to bude noční můra. Očekávám velmi obtížný závod. Ať uděláte cokoliv, ostatní si vás pokryjí a skončíte více méně na stejné pozici. Věděl jsem, že dnes můžeme bojovat o pole position, nejel jsem ale na své obvyklé úrovni, proto jsem tady.“