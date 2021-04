Nemohu sledovat Red Bull a nebrečet u toho, přiznává Hülkenberg

Německý pilot přišel po sezóně 2019 o závodní sedačku ve F1. Vloni se vrátil na tři závody, když u týmu Racing Point na Silverstonu a Nürburgringu nahradil Sergia Péreze a Lance Strolla, kteří měli pozitivní test na covid-19.

Svými výkony ve třech loňských závodech si získal pozornost některých týmů včetně Red Bullu, závodní sedačku ale nakonec nezískal u žádného z nich.

Po prvních dvou závodech se zdá, že Red Bull pro letošní rok postavil velmi silné auto, které se přiblížilo Mercedesu a dokáže s ním bojovat. Verstappen v prvním závodě v Bahrajnu po souboji s Lewisem Hamiltonem skončil druhý a v Imole vyhrál.

„Raději nesleduji Red Bull, protože bych pak brečel,“ řekl Hülkenberg v pořadu Formula 1 Cafe televizní stanice Ziggo Sport.

Hülkenberg přiznal, že byl jedním z kandidátů na sedačku u Red Bullu po Alexanderu Albonovi. Tu nakonec ale získal Pérez, který na konci loňské sezóny vybojoval pro sebe a Racing Point první vítězství v kariéře.

„Nemyslím na to. V průběhu druhé poloviny loňského roku jsem jednal s týmy. V posledních závodech, v období, kdy se Pérezovi začalo dařit a vyhrál v Bahrajnu, pak bylo po všem.“

Přesto se Hülkenberg letos objeví v paddocku. Stal se rezervním jezdcem Astonu Martin a Mercedesu.

„Jsem více testovacím jezdcem Astonu Martin. U Mercedesu je to jen malá práce pro pár závodů. Stoffel Vandoorne a Nyck de Vries závodí také ve formuli E a ve WEC (vytrvalostní mistrovství světa, pozn. redakce), takže párkrát za rok nejsou k dispozici. Pro tyto závody jsem tím náhradníkem, když se něco stane.“

K Astonu Martin (do loňského roku Racing Point) přestoupil před letošní sezónou jeho krajan Sebastian Vettel. Čtyřnásobnému mistrovi světa se ale zatím nedaří podle představ, když v obou závodech dojel daleko za body na 15. příčce.

„Myslím, že tady dokončí sezónu. Stále něco přijde. Chvíli to zabere, ještě se necítí úplně v pohodě. Můžete to vidět na časomíře, ale já nerozhoduji,“ říká Hülkenberg.

„Když to pro mě nevyjde ve F1, pak se budu muset poohlédnout, co chci dělat (jinde). To závodění je pořád ve mně. Chybí mi to, musím se tedy podívat na další věci. Znovu chci v dalších letech sedět v sedačce.“