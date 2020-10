Nemohu najít slova, řekl Hamilton po rekordním 92. vítězství

Úvod závodu přitom nebyl pro Hamiltona tak jednoznačný. V prvním kole přišel o dvě pozice, když se oběma jezdcům Mercedesu nedařilo na vlhké trati zahřát středně tvrdé pneumatiky.

Do čela se dostal Carlos Sainz Jr. z McLarenu. Když ale piloti Mercedesu dostali teplotu do pneumatik, poradil si Hamilton nejprve s kolegou Bottasem a následně i se Sainzem Jr.

„Měl jsem dobrý start, v nájezdu do sedmé zatáčky jsem měl ale velkou přetáčivost. Hodně jsem proto zpomalil a měl jsem se bránit Valtterimu, ale říkal jsem si 'Ne, vrátím se později'. A to se mi naštěstí podařilo.“

Brit v rozhovoru po závodě řekl, že mohl jen snít o tom, že se stane nejúspěšnějším jezdcem historie F1.

„Bude mi chvíli trvat, než to vstřebám. Až do cíle jsem jel naplno, stále jsem v závodním módu. V tuto chvíli nemohu najít slova,“ řekl Hamilton.

Podíl na Hamiltonově rekordu má tým Mercedes, se kterým od svého přestupu v roce 2013 získal pět titulů mistra světa.

„Mohl jsem jen snít o tom, že budu tam, kde jsem teď. Neměl jsem věšteckou kouli, když jsem se rozhodoval přestoupit do tohoto týmu a pracovat s těmito skvělými lidmi, ale jsem tady. Každý den se z toho snažím získat maximum. Všechno, co společně děláme, jdeme správným směrem, a proto vidíte úspěch, který zažíváme.“

Cílem Hamilton projel s náskokem 25 sekund na druhého Bottase. Mohl si dovolit také ubrat na rovince plyn, aby ulehčil své noze, do které dostával v průběhu závodu křeč.

„Měl jsem křeč v pravém lýtku. Na rovinkách jsem proto velmi často ubíral, protože mě to tahalo. Bylo to celkem bolestivé, musel jsem se přes to ale nějak dostat. Nemůžete jet bez plynu celé kolo.“

Bottas ztrácí 77 bodů

Osmým vítězstvím v sezóně Hamilton navýšil svůj náskok na čele průběžného pořadí. Pět závodů před koncem sezóny má nyní na druhého Bottase náskok 77 bodů.

Bottas v závodě na Hamiltona nestačil. Svou rychlostní ztrátu na týmového kolegu si ale nedokáže vysvětlit.

„První kolo bylo celkem dobré. Trochu mrholilo, takže to bylo trochu náročné. Některé vozy startující za námi na měkké sadě měly navrch. Ale upřímně, já dnes neměl žádnou rychlost,“ přiznal Bottas.

„Nechápu proč, ale žádná rychlost. Snažil jsem se bránit, ale nemohl jsem s tím nic dělat. Nemám tušení, proč jsem dnes neměl rychlost.“

Bottas vydržel na trati na střední směsi pneumatik do 41. kola, do boxů zamířil kolo po Hamiltonovi. Ten přezul na tvrdou, Bottas chtěl pro zbytek závodu vyzkoušet měkkou sadu, tým ale nakonec i jemu nasadil na vůz tvrdou směs pneumatik.

„Doufal jsem, že natáhnu první stint a na konci půjdu na měkké, nemyslím ale, že by udělaly rozdíl v dnešním výsledku,“ dodal Fin.