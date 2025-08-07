Nemohli bychom si přát lepšího jezdce číslo jedna, říká Wolff o Russellovi

George Russell stále nemá smlouvu na příští rok. Oznámení nového kontraktu je ale nejspíše velmi blízko.
George Russell letos podává konzistentní výkony. Nějaká silná prohlášení ze strany Tota Wolffa na jeho adresu jsme ale až dosud neslyšeli. Místo toho byl mediální prostor vyplněn spekulacemi o možném přestupu Maxe Verstappena do Mercedesu.
V posledních týdnech ale tyto spekulace skončily. Verstappen potvrdil, že zůstává u Red Bullu.
Podle Autosportu nyní Toto Wolff uveřejnil video pro registrované fanoušky Mercedesu a nešetřil na adresu George Russella chválou.
Vloni byl Russell silnějším jezdcem
„Když se podívám na George, na ten vývoj, kterým prošel od chvíle, kdy vstoupil do Formule 1 – tehdy jako rychlý mladík ve Williamsu – a pak byl povolán do Mercedesu, kde byl po boku toho největšího ze všech, Lewise Hamiltona,“ řekl Wolff.
„A už loni bylo vidět, že začal být velmi silný, co se týče čisté rychlosti – pokud jde o výsledky, byl silnějším jezdcem. A teď, když Lewis odešel do Ferrari, převzal roli zkušenějšího jezdce, a udělal to naprosto přirozeně – a dodává výkony.“
Russell vloni porazil Hamiltona na body (245 versus 223) ale především v kvalifikacích – 19:5.
„Dokáže podávat výkony i když auto není v nejlepší kondici – překonává možnosti vozu. Na George se můžete vždy spolehnout. A kromě řízení je samozřejmě také skvělý v jednání s našimi partnery a věnuje se mnoha aktivitám, které nám pomáhají budovat jeho značku i naši značku. Nemohli bychom si tedy přát lepšího jezdce číslo jedna.“
Výsledky George Russella v sezóně 2025
|AUS
|CHN
|JPN
|BHR
|SAU
|MIA
|EMI
|MCO
|ESP
|CAN
|AUT
|GBR
|BEL
|HUN
|3
|3
|5
|2
|5
|3
|7
|11
|4
|1
|5
|10
|5
|3