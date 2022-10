Nemířilo to na nikoho konkrétního, říká Steiner o protestu. Haasu jde o konzistentnost

Haas podal po závodě dva protesty. Ten proti vozu Alonsa byl úspěšný.

Podle Haasu měli Pérez a Alonso zajet s poškozeným vozem k mechanikům, což se nestalo. Haas dokonce minimálně kvůli Alonsovi v průběhu závodu kontaktoval ředitelství závodu, které má možnost jezdci ukázat černou vlajku s oranžovým kruhem. K tomu ale nedošlo. Haas proto podal protest.

V případě Péreze byl zamítnut, v případě Alonsa uznán. Španěl si při zmíněné nehodě poškodil zrcátko, které pak „vlálo“ a nakonec odpadlo.

Haas má s podobnými incidenty bohaté zkušenosti. Kevin Magnussen letos viděl třikrát černou vlajku s oranžovým kolem. V Austinu jsme měli několik poškozených vozů, ale vlajku neviděl nikdo.

„Nemířilo to na nikoho konkrétního,“ řekl Steiner pro Motorsport.com. „Chci říct, že z mého pohledu to musí být konzistentní. FIA je regulátor a musí být konzistentní.“

„Pokud chybí zrcátko a pravidlo říká, že musíte mít dvě zrcátka, proč stačí říct, že jste měli nehodu a zůstalo tam jen jedno? Pořád musíte mít dvě.“

„Někdy je to v pořádku, někdy není. Musíme najít konzistenci, abychom věděli, co je správné a co ne, a to jsme se snažili zjistit.“

„Alespoň pracujeme na budoucnosti. Podle nás je v pravidlech napsáno, že musíte mít dvě zrcátka, je to celkem jednoduché. Bylo tam jedno zrcátko, jak o něj přišel mě opravdu nezajímá.“

„Viděli jsme, jak se třepotá, měla následovat černa vlajka s oranžovým kruhem, a pak zrcátko odletělo. Měl být diskvalifikován, protože neměl bezpečnostní vybavení. Je to stejné, jako když se vám zvedne opěrka hlavy, musíte zajet do boxů.“

Haas podal protest také proti vozu Péreze, který měl poškozené přední křídlo. Tento protest ale sportovní komisaři zamítli. Podle Steinera se neměří stejným metrem.

„Existuje dva postupy. Pokud o bočnici křídla přijdete, je to v pořádku. Pokud se ale část ohne a řekneme jim, že neupadne, tak to v pořádku není. To je ten rozdíl.“

„Existují různé způsoby, jak vyrobit přední křídlo, a my jsme zvolili bezpečný způsob, při kterém část neodletí. Nechat ji odletět je zdá se bezpečnější než ji nechat ohnutou.“

Po konzistentním rozhodování volá také Kevin Magnussen.

„Musí být konzistentní,“ řekl Kevin Magnussen. „Plně chápu argument, že tyto díly mohou odletět a být nebezpečné, ale pokud jsem letos viděl třikrát černo-oranžovou vlajkou, tak je potom velmi frustrující vidět lidi, kteří mají na svých vozech uvolněné díly a vlajku nedostanou.“

„Já to prostě nechápu. Vždyť v těchto závodech, kdy jsem měl černo-oranžovou vlajku, jsme mohli bodovat. A mohly z toho být pozice v Poháru konstruktérů, které mají velkou cenu. V podstatě poškozují naši budoucnost jako týmu.“

„Je mi úplně jedno, jakým směrem se vydají, pokud se vydají nějakým směrem a budou v něm konzistentní.“