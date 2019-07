Nemíchejte jablka a hrušky. Vettelův incident byl jiný, říká FIA

„Každý incident musí být posuzován nezávisle, jedná se o různé zatáčky, profily a různé okolnosti. Jsou to velmi odlišné incidenty. Podle názoru komisařů to byl závodní incident,“ řekl ředitel závodu Michael Masi. „Je to jako srovnávat jablka a hrušky.“

„Pokud jde o incident v Kanadě, Sebastian šel přes trávu, byl vpředu, nebyl to předjíždějící manévr. U Daniela s Landem (Francie) bylo velmi důležité to, že opustil trať a poté se vrátil zpět.“

„Tady byla obě auta na trati, byl to předjížděcí manévr. Jsou to velmi odlišné incidenty.“

Objevilo se také srovnání s incidentem mezi Rosbergem a Hamiltonem v posledním kole Velké ceny Rakouska 2016 (viz video). Podle Masiho tehdy Rosberg věnoval primárně tomu, aby se před něj Hamilton nedostal.

„Velký rozdíl mezi oběma incidenty je, že Nico se díval do zrcátka. Max se soustředil na zatáčku a na to, jak se z ní co nejrychleji dostat.“

Foto: Getty Images / Charles Coates