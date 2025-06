Nemělo se to stát, píše Verstappen o kolizi s Russellem

Max Verstappen pod safety carem přezouval na tvrdé pneumatiky – měl sice ještě jednu sadu měkkých, ale podle týmu byla už značně ojetá, takže její nasazení nebylo ve hře. Následovala řada událostí – nejdříve drobný kontakt s Leclercem, poté souboj s Russellem, po kterém se Verstappen dostal mimo trať. Tým Verstappenovi řekl, aby pozici vrátil. Ten to sice udělal, ale sotva byl Russell vedle něj, akceleroval a narazil do něj. Za to dostal penalizaci 10 sekund.

„Měli jsme vzrušující strategii a dobrý závod v Barceloně, dokud nevyjel safety car,“ napsal Verstappen v pondělí dopoledne na Instagram. „Naše volba pneumatik do konce závodu a některé manévry po restartu závodu pod safety carem podnítily mou frustraci, což vedlo k manévru, který nebyl správný a neměl se stát. Na trati vždy odevzdávám maximum pro tým a emoce občas převládnou. Vyhráváme společně, prohráváme společně. Uvidíme se v Montrealu.“