Neměli jsme vůbec rychlost, hodnotil Alonso GP Bahrajnu

Po nevýrazných výkonech v Japonsku, pokračoval Aston Martin v trápení se i v Bahrajnu, kde oba jeho jezdci dojeli daleko od bodovaných pozic.

Zatímco Fernando Alonso obsadil šestnáctou příčku, jeho kolega dojel ještě o dvě místa za ním.

„Celý víkend, a zejména v neděli, večer jsme neměli potřebné tempo. Snažil jsem se natáhnout svůj stint na středně tvrdých pneumatikách, ale pak přišel safety car a vše znegoval, takže jsme z toho nic nevytěžili,“ uvedl v tiskovém prohlášení Fernando Alonso, který tak i nadále čeká na první letošní body.

„Očekávali jsme, že tahle trať pro nás bude náročná. V Džiddě to bude výzva, tak uvidíme, jestli na tom budeme během příštího víkendu lépe,“ dodal Španěl.

„K neděli není moc co říct, byl to pro nás opravdu těžký víkend. Momentálně nejsme tam, kde bychom chtěli být. Usilovně se snažíme to změnit,“ prohlásil po závodě Stroll.

„Uvidíme, jaké ponaučení si z tohoto závodu vezmeme a jak se nám bude dařit příští víkend. Charakteristiky trati v Džiddě jsou zcela odlišné, takže uvidíme, jak si tam povedeme, i když neočekáváme žádný velký posun,“ uzavřel rodák z Montrealu.