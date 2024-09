Neměli jsme startovat na měkkých pneumatikách. Byla to chyba, říká Allison o strategii Hamiltona

Lewis Hamilton odstartoval do Velké ceny Singapuru na měkkých pneumatikách. Stejnou strategii zvolil už jen Daniel Ricciardo. Podle Allisona to byla chyba.

„Než podám vysvětlenÍ, chtěl bych na úvod říct, že jsme neměli startovat na měkkých pneumatikách, byla to chyba, a kdybychom mohli vrátit čas, udělali bychom to, co udělali ti kolem nás, když zvolili střední pneumatiky,“ řekl Allison, kterého cituje racingnews365.com.

„Zdůvodňovali jsme to tím, že měkká pneumatika velmi často umožňuje rychle vystřelit ze startovní pozice a dává dobrou šanci přeskočit v úvodních kolech závodu jedno nebo dvě místa.“

„Před závodem jsme skutečně nepředpokládali, že budeme mít takové potíže, jaké jsme zažili na měkké gumě, a představovali jsme si, že z toho budeme těžit.“

„Nestalo se tak a pak jsme doufali, že se nevýhoda, že měkká je křehká, neprojeví nijak zvlášť špatně.“

„V Singapuru se začíná pozvolna a jezdci pak v průběhu mnoha kol zvyšují tempo, takže měkká pneumatika je naprosto v pořádku a může se jet relativně hluboko do boxového okna, ale my jsme to místo na startu nezískali.“

„Tempo začalo narůstat a to Lewisovi zanechalo auto, které nebylo příliš šťastné, trpělo poměrně špatnou degradací a v důsledku toho musel stavět dříve. Zničilo mu to závod a byla to jasná chyba.“