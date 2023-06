Neměli jsme rychlost, přiznal Alonso

Aston Martin zažil ve Velké ceně Španělska nejhorší závod od začátku letošní sezóny formule 1.

Je to letos poprvé, kdy ani jeden z jezdců Astonu Martin neskončil mezi nejlepšími pěti.

Po dvou chybách v kvalifikaci Alonso startoval až z osmého místa.

„Dnes jsme na měkké a tvrdé směsi pneumatik neměli až tolik rychlosti, takže to pro nás byl náročný závod. Snažili jsme se vydržet déle na trati a doufali jsme, že se potom vyplatí mít čerstvější pneumatiky. Naši soupeři ale měli trochu více rychlosti,“ řekl v cíli sedmý Alonso, který tak letos podruhé nestál na stupních vítězů.

„Myslím, že šesté a sedmé místo pro nás byla maximem. V kvalifikaci byl náš výkon lepší, musíme se na to podívat a v Kanadě se vrátit. I tak jsme ale získali dobré body a na konci závodu jsme nic neriskovali. Chci poděkovat všem fanouškům za jejich nadšení, energii a podporu o tomto víkendu. Bylo to pro mě velmi výjimečné,“ dodal Španěl.

Stroll letos poprvé porazil Alonsa

Lance Stroll letos poprvé v závodě dojel před svým týmovým kolegou, když ve Španělsku obsadil šesté místo.

„V prvním kole jsem měl hezký souboj s Lewisem (Hamiltonem). Pustil jsem se do toho útoku, protože jsem věděl, že je tam prostor a počítal jsem s tím, že mi tam Lewis nechá trochu prostoru, což i nechal. Dostal jsem se tím do dobré pozice v páté zatáčce a mohl si udržet to místo,“ řekl Stroll, který po startu z pátého místa vydělal v prvním kole dvě pozice.

„Od asi pátého kola jsme ale začali ztrácet rychlost. Opotřebení pneumatik bylo vyšší, než jsme čekali. Vozy kolem ten problém netrápil, takže se na to musíme podívat. Šestým a sedmým místem jsme získali dobré body, asi jsme dnes ale doufali v trochu více.“

Aston Martin po sedmém závodě sezóny přišel o druhé místo v Poháru konstruktérů, na které se posunul Mercedes. Aston Martin na něj ztrácí 18 bodů.