Neměli jsme nic, na co bychom Maxe mohli dostat, říká druhý Norris

Po triumfu v úvodním závodě v Austrálii Norris v Japonsku zopakoval výsledek z Číny, když skončil druhý. Místo svého týmového kolegy Oscara Piastriho se ale na Suzuce musel sklonit před Verstappenem. Piloti McLarenu obsadili druhé a třetí místo.

Tedy stejné pozice, z jakých do závodu startovali. Verstappen si udržel na startu vedení a celý závod následně hájil první místo před jezdci McLarenu, kteří mu celých 53 kol byli na dostřel.

„Myslím, že jsem to prohrál včera. Max dnes odjel dobrý závod bez chyb. Rychlost dnes byla tak podobná, že jsme nemohli udělat více. Dlouhý závod, hodně jsme tlačili,“ řekl Norris.

„Od startu do cíle to byl závod na plný plyn, neměli jsme nic zvláštního, na co bychom Maxe mohli dostat.“

O vzrušení se postarali Verstappen s Norrisem při zastávce v boxech, kam zajeli společně ve 22. kole. Mechanici McLarenu vypustili Norrise vedle Verstappena a ten svému soupeři nenechal prostor na výjezdu. Norris se tak celým vozem dostal až na trávu, která na rozdíl od pátku a soboty tentokrát nehořela.

„To je závodění. Byl vpředu a Max je tím posledním, od koho čekám, že mi nechá nějaký prostor... v dobrém slova smyslu, závodním způsobem.“

Celkově ale Norris víkend hodnotí pozitivně. „Myslím, že to byl velmi dobrý víkend. Samozřejmě jsme nedosáhli na pozice, na které jsme chtěli. Každý víkend bojujeme o vítězství, ale dnes si to zasloužili. Red Bull i Max si to tento víkend zasloužili,“ řekl Norris.

Piastri oslavil narozeniny třetím místem

Oscar Piastri oslavil dnešní 24. narozeniny ziskem třetího místa.

„Rychlost byla dobrá, byl jsem s ní velmi spokojen a několikrát jsme se dostali blízko. Pozice na trati je tady ale velmi důležitá. Závod se vyhrál včera a my neodvedli dobrou práci,“ řekl Piastri.

„Cítil jsem, že kdybych měl lepší pozici na trati, mohl jsem jet a dostat Maxe, ale to se stane, když se kvalifikujete vzadu,“ dodal Australan.