Neměli jsme co ztratit, říká Vettel o riskantní strategii

Po startu z 11. místa Vettel strávil úvodní část závodu ve druhé desítce pořadí, než v 29. kole zajel k mechanikům.

Když další jezdci zajeli podruhé do boxů, dostal se Vettel na páté místo. V závěru závodu jej předjeli Lance Stroll a Carlos Sainz Jr., přesto Vettel na 36 kol staré měkké sadě pneumatik udržel sedmé místo před osmým Alexem Albonem.

„Je to celkem prosté, neměli jsme co ztratit,“ řekl Vettel k rozhodnutí přejít na strategii jedné zastávky.

„Byli jsme jedenáctí a snažili jsme se udržet do konce závodu. Stahovali jsme vozy před námi. Oni zajeli podruhé do boxů, já ale nespěchal s tím je dohnat a staral jsem se o pneumatiky. Pak mi bylo řečeno, abych tlačil, což jsem udělal a řekli mi, abych dojel až do cíle. Tedy, spíše se mě zeptali, jestli dojedu do cíle.

„Řekl jsem: 'No, mohli jste se to zeptat před třemi koly, protože jsem se vás několikrát ptal, jaký je cíl, jak dlouho chceme jet, abych se mohl starat o svoje pneumatiky'. Řekl jsem, že se o to pokusím. Posledních pět kol bylo opravdu, opravdu náročných. Abych pravdu řekl, pomohlo nám, že jsme byli předjeti o celé kolo. Ne vždy tomu tak je, ale dnes to vyšlo. Zariskovali jsme, protože jsme neměli co ztratit a vyplatilo se to. Před závodem jsme ale neplánovali odjet téměř 40 kol na měkčí sadě.“

Leclerca vyřadil elektrický problém

Letos podruhé neviděl cíl druhý pilot Ferrari Charles Leclerc. Monačana krátce po polovině závodu potkal elektrický problém, kvůli kterému musel odstoupit.

Ve 36. kole ztratilo Leclercovo ferrari výkon a v poslední šikaně okruhu se roztočil. Leclercovi se podařilo oživit svůj vůz a dojel s ním zpět do boxů, ačkoliv ještě předtím si již povolil bezpečnostní pásy, protože nečekal, že se dokáže znovu rozjet.

Ferrari na Twitteru potvrdilo, že pohonná jednotka v Leclercově voze se kvůli elektrickému problému náhle vypnula po přejetí obrubníku.

„Abych pravdu řekl, byly tam dva problémy. První byl, že se motor vypnul, pak jsem se ho pokusil znovu nahodit, ale když jsem viděl, že to znovu nestartuje, rozepnul jsem si bezpečnostní pásy. Pak jsem tedy musel zajet do boxů znovu kvůli pásům,“ řekl Leclerc.

„Abych byl zcela upřímný, nebyl to tak špatný závod. Myslím, že jsme měli dobrou šanci dojet kolem šestého nebo sedmého místa. Ke konci jsme byli velmi rychlí na měkké sadě a na střední směsi jsme nemohli ukázat naši rychlost, protože jsme byli v provozu. Plánovali jsme strategii jedné zastávky a do toho problému to vycházelo.“