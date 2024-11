Neměl jsem žádné tempo, říká Verstappen

„Abych byl upřímný, neměl jsem žádné tempo, byl jsem pomalý. Prostě nemám vyvážení na to, abych útočil uprostřed zatáčky,“ řekl Verstappen v F1 TV.

„Auto je trochu rozhozené, takže je to tady opravdu těžké. Velmi vysoká rychlost je v pořádku, ale všechno ostatní v pořádku není a to nám stěžuje možnost na to tlačit.“

„Myslím, že šestá pozice je víceméně místo, kde bychom měli být, možná vlastně i sedmé. Ale samozřejmě to není místo, kde byste chtěli být.“

„S vyvážením, jaké mám, bude těžké bojovat s ostatními. Uvidíme, zda se nám podaří pro další kvalifikaci situaci trochu zlepšit, ale nečekám, že se to najednou otočí a bude to fungovat. Nebylo to nijak úžasné.“

Pérez vypadl v Q1

Sergio Pérez znovu vypadl v první části kvalifikace.

„Měli jsme menší problém s jedním ze stabilizátorů. V mém posledním kole jsme si všichni vytvářeli mezery a přijel Charles. Bojovali jsme v první zatáčce a já tam ztratil pár desetin, což stačilo na to, abych byl vyřazen.“

„Byla to škoda, protože jsem měl pocit, že jsme s autem od tréninku do kvalifikace udělali velký pokrok – byl v něm mnohem větší potenciál, a je škoda, že jsme skončili v první části.“