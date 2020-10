Neměl jsem kudy jet, vysvětluje Verstappen

Max Verstappen (3./2.)

O kolizi se soupeřem se Verstappen příliš bavit nechtěl, pro Pirelli měl však slova chvály.

„Nechci o tom mluvit. Jen mě překvapilo, že začal zatáčet zrovna ve chvíli, kdy jsem projížděl kolem. Nebylo kudy projet. Najížděl jsem do měřeného kola, on to své zrovna dokončil. Je škoda, že došlo ke kontaktu.

Na novém prototypu od Pirelli jsem absolvoval dvě jízdy. Měl jsem z toho dobrý pocit. Na druhé sadě se mi řídilo lépe. Nemám žádné připomínky,“ nechal se slyšet Verstappen.

Lance Stroll (15./19.)

Také Stroll kontakt považuje za zbytečný a nešťastný. Vše si prý s Verstappenem vyříkal a oba jezdci jsou v pohodě.

„Jo, kontakt v první zatáčce byl nešťastný. Myslím, že nečekal, že jdu do druhého měřeného kola, já jsem zase nečekal, že se mnou v první zatáčce bude někdo závodit. V posledním kole předcházejícího okruhu mě nechal projet, myslel jsem, že si chce držet odstup. Na startovní rovince jsem se proto věnoval různým věcem na volantu. Jakmile jsem se podíval nahoru, soustředil jsem se na zatáčku a nečekal jsem, že někdo bude vedle mě.

Byli jsme u komisařů, vyříkali jsme si to, je mezi námi čistý vzduch. Všechno je OK. Jinak to ale byl náročný den, přilnavost byla špatná. Trať je cool, ale povrch není zrovna můj šálek kávy,“ přiznal Stroll.