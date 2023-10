Neměl jsem kam jet, hájí Leclerc kolizi s Pérezem v první zatáčce

Charles Leclerc řekl, že nemohl zabránit kontaktu se Sergiem Pérezem v první zatáčce Velké ceny Mexika formule 1, po kterém musel domácí závodník odstoupit.

Leclerc startoval do závodu z pole position. Jezdci Red Bullu ale měli lepší rozjezd, a i díky větrnému pytli ve sprintu do první zatáčky najížděli z obou stran po Leclercově boku.

Bez trestu Leclerc byl po závodě vyšetřován kvůli nebezpečné jízdě. Trest ale nepadl. Podle sportovních komisařů se už vloni týmy dohodly s FIA, že poškození bočnice předního křídla nebude považováno za nebezpečnou jízdu.

Monačan se dostal do sevření, při kterém došlo mezi ním a Pérezem, který útočil z vnější strany, ke kontaktu. Pérezův red bull při něm nadskočil a vyjel do únikové zóny. Max Verstappen, který držel vnitřní stopu, se dostal do vedení.

Pérez sice dojel do boxů, tam pro něj ale závod před domácími fanoušky skončil. Leclerc měl po kolizi poškozené přední křídlo, v závodě ale mohl pokračovat.

Leclerc nakonec v závodě dojel na třetí pozici, při rozhovorech po dojetí závodu se ale dočkal bučení ze strany mexických fanoušků na tribunách.

„Upřímně, neměl jsem kam jet. Byl jsem mezi dvěma red bully a bohužel jsem se střetl s Checem (Pérezem), ale neměl jsem kam jet. To je život,“ řekl Leclerc.

„Poškodil můj vůz a bohužel to ukončilo jeho závod, my ale ze závodu dostali maximum. Jsem samozřejmě zklamaný, že Checův závod skončil takto, opravdu jsem to ale neudělal schválně, neměl jsem kam jet.“

Závod byl ve své polovině přerušen po nehodě Kevina Magnussena. Pro restart Leclerc zvolil tvrdou sadu, ve 40. kole jej ale předjel Lewis Hamilton, který restartoval na střední směsi.

„Při restartu jsme se trochu trápili. Lewis byl na střední sadě opravdu rychlý a jejich opotřebení bylo velmi dobré, takže dnes byli zkrátka lepší.“

Sainz pod stupni vítězů

Ferrari mělo na startu kompletní první řadu, když vedle Leclerca startoval z druhého místa Carlos Sainz. Také Španěl se ale propadl a cílem projel pod stupni vítězů na čtvrté pozici.