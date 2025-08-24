Německo patří do Formule 1, říká Domenicali. Nikdo ale neprojevil zájem

Velká cena Německa se naposledy jela v roce 2019. Zatím to nevypadá, že by se země, která dala F1 Michaela Schumachera, Sebastiana Vettela nebo Mercedes, do kalendáře vrátila.
Velká cena Německa se na Hockenheimringu jela naposledy v roce 2019 a na Nürburgringu dokonce v roce 2013. Naposledy F1 zavítala do Německa v roce 2020, kdy se v rámci covidového kalendáře jela na Nürburgringu Velká cena Eifelu.
Od té doby nic. Německo je přitom jednou z kolébek motorsportu. První velká cena se zde jela už v roce 1926 – z dnešního pohledu na šíleném okruhu AVUS. První závod F1 se tam jel v roce 1951.
Rudolf Caracciola a jeho mechanik Eugen Salzer vyhrávají Velkou cenu Německa v roce 1926.
Foto: Bundesarchiv, Bild 102-02915 / Georg Pahl / CC-BY-SA 3.0
Šéf F1 Stefano Domenicali uvedl pro Sport Bild, že v poslední době „bohužel“ neproběhly žádné rozhovory o možném návratu do kalendáře.
Na otázku, kolik peněz by bylo třeba vynaložit na návrat grand prix, Domenicali odpověděl: „Peníze jsou prozatím druhořadé. Primárně jde o to, abychom věděli, s kým vůbec musíme jednat. Jsme připraveni k jednání.“
„Německo je Německo a patří do Formule 1. Pokud tedy má někdo vážný zájem, najde způsob, jak mě kontaktovat. Ale čas nás tlačí.“
„Existuje dlouhý seznam čekatelů z řad firem a dokonce i zemí se svými premiéry a králi, kteří závod bezpodmínečně chtějí,“ řekl Domenicali.