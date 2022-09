Nemáme žádné skutečné slabiny, říká Verstappen

Red Bull má rychlý vůz, dobré strategie a nejlepší zastávky v boxech. Verstappen navíc nedělá chyby, což se o soupeřích říct nedá.

„Nemáme žádné skutečné slabiny, ale víme, že na některých místech jsme silnější než jinde. Na trati s vysokým přítlakem je trochu obtížnější dostat z našeho balíku to nejlepší,“ řekl Verstappen, kterého cituje RacingNews365.com.

„Když se podíváte na celou sezónu, máte samozřejmě více tratí s něčím, co můžeme označit za střední úroveň přítlaku. Řekl bych, že naše auto je velmi efektivní, proto si myslím, že se všichni těšíme na Monzu.“

Pro Verstappena byl Zandvoort domácím závodem. Při pohledu na tribuny to vypadalo, že mu fandí úplně všichni na okruhu – nebo minimálně většina.

„Když jste na startovním roštu, nemyslíte na to, jak je všechno výjimečné. Soustředím se na to, co musím udělat v autě. Procházíte všemi procedurami. Samozřejmě je pěkné vidět ty davy a šílenství a velmi si toho vážím, ale jako sportovec se po celou délku závodu soustředíte na svou práci.“

„Po závodě to pak všechno vstřebáváte a pro mě to byl velmi výjimečný víkend – vidět, jak mě všichni ti fanoušci přišli podpořit. Bylo to neuvěřitelné, ale během té hodiny a půl se plně soustředíte na práci.“