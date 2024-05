Nemáme jasný směr ani řešení, říká po těžkém pátku Verstappen. Marko by si vsadil na pole position Leclerca

Red Bull se v pátek v Imole trápil. V sobotu ale Verstappen i s trochou štěstí (a Hülkenberga) získal pole position a podobně dopadla i neděle.

V Monaku byl ve druhém tréninku čtvrtý. V jeho průběhu si stěžoval, že poskakuje jako klokan a bolí ho hlava. Podobně mluvil také Pérez, který ani neviděl apexy některých zatáček.

„Myslím, že nedokážu popsat, co se děje. Je to velmi těžké,“ řekl Verstappen.

„Není to něco, co bych nečekal. Ale je to blízko nejhoršího možného scénáře. Na trati je spousta hrbolů, obrubníků a změn sklonu. Pokaždé, když to přejedeme, ztratíme hodně času na kolo, protože auto nejede dobře. To nám momentálně brání v tom, abychom jeli rychleji. Pro víkend nemáme jasný směr ani řešení, abychom něco takového dokázali vyřešit.“

Jak už jsme uvedli, Red Bull měl problémy také v pátek v Imole. Podle Verstappena to ale nelze srovnávat.

„Imola byla úplně jiná. Šlo o jiné problémy, které jsme mohli vyřešit nastavením. Tyto problémy nemůžeme vyřešit nastavením, protože tak je auto vyrobeno a navrženo. Nemůžete to změnit ze dne na den. Jsme tím limitováni. Budeme se snažit, ale nečekám zázraky.“

„O tom vůbec nepřemýšlím,“ reagoval lídr šampionátu na otázku ohledně tempa Ferrari. „Chci jen vyřešit problémy, které máme, aby bylo auto lépe ovladatelné. Uvidíme, jak na tom budeme. Zázraky nečekám.“

Verstappen měl drobný kontakt se svodidly v zatáčce Portier (před tunelem). „Jízda mě bavila, ale je to velmi těžké, když auto nedělá to, co chcete. Při všech těch nerovnostech je snadné, abyste měli jeden skok navíc a jdete proti zdi.“

Marko by si vsadil na Leclerca

Helmut Marko řekl, že závodní tempo Red Bullu vypadá dobře, ale v Monaku je klíčová kvalifikace. „Vsadil bych si na pole position Leclerca,“ řekl Helmut Marko, kterého cituje Motorsport Italia

„Samozřejmě jsme nepoužili silné mapování motoru, takže si myslím, že Red Bull je druhý nejrychlejší tým za Leclercem. Říkali jsme to už před tímto víkendem – Charles byl a je favoritem. Pro nás bude důležité zlepšit nastavení. Pokud auto nezlepšíme, nebude ‚Max faktor‘ stačit.“

„Musíme hledat nastavení, které nám umožní více útočit na obrubníky. Max říkal, že auto skákalo jako klokan, ale stejné problémy měl i Pérez. Musíme se snažit, aby auto neskákalo a neztrácelo přítlak. Z dlouhých jízd jsme se ale hodně naučili, takže víme, jakým směrem se vydat, abychom se zlepšili. Ale jestli to stihneme do kvalifikace, to se teprve uvidí.“

Marka se také zeptali na Adriana Neweyho, který je v Monaku ale v „civilu“. „Adrian Newey je zde v roli ambasadora modelu RB17. Je jasné, že je tady, ale z konkurenčních důvodů se už na současném dění nepodílí,“ uzavřel Marko.