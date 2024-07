Nemám zákaz závodit na simulátorech v noci, říká Verstappen

Max Verstappen jezdil v Maďarsku v noci na neděli závody na simulátoru. Podle Helmuta Marka se dohodli, že už to dělat nebude... Max Verstappen to ale vidí trochu jinak.

„Jeho noční závod na simulátoru o maďarském víkendu se uskutečnil jen proto, že odpadl jeden jezdec jeho týmu. Nicméně jsme se dohodli, že v budoucnu už nebude jezdit na simulátoru tak pozdě,“ napsal tento týden Helmut Marko pro Speedweek.

Verstappen neměl na Hungaroringu dobrý víkend. Soupeři využili undercut a dostali se před něj, v závěru měl pak kontakt s Hamiltonem.

„Ano, závodil jsem do tří do rána, není to pro mě nic nového a v mém životě je to velmi důležité,“ řekl Verstappen.

„Mluvili jsme o tom a já jsem řekl: ‚Nemusíte se bát, žádný další závod se nechystá‘, ale není to tak, že bych dostal zákaz nebo něco podobného.“

„Nemusím jim říkat, co mají dělat ve svém soukromém čase během víkendu, a to platí i pro mě.“

„Když nevyhrajete závod, tak si lidé vždy něco najdou. Říkají, že ‚aha, on je vzhůru do tří do rána nebo má kilo nadváhy'.“

„Ale například v Imole jsem vyhrál oba závody (virtuální i skutečný, pozn. redakce). Dělám to od roku 2015. Vyhrál jsem tři mistrovství světa, takže si myslím, že docela dobře vím, co můžu a co ne.“

„Vždy jsem na sebe hodně přísný, pokud jde o to, co se smí a co ne, takže si myslím, že díky všem zkušenostem, které ve formuli 1 mám, vím docela dobře, co je možné.“