Nemám slov. Alonso měl opět smůlu a v Austrálii nebodoval

Problém s hydraulikou zcela vypnul jeho alpine v závěru sobotní kvalifikace krátce poté, co zajel nejrychlejší prostřední sektor a měl nakročeno možná i ke startu z první řady.

Do závodu v Melbourne vstupoval Alonso s odlišnou strategií, když startoval na tvrdé sadě pneumatik.

Šance na dobrý výsledek mu ale pokazil safety car, který vyjel po nehodě Sebastiana Vettela. Pro Alonsa byl závod zpomalen příliš brzy na to, aby mohl absolvovat svou zastávku a přezout na střední sadu. Když pak zajel k mechanikům, dostal se do provozu.

V závěru měl Alonso pneumatiky v tak špatném stavu, že musel do boxů znovu a závod dokončil na sedmnáctém místě.

„Abych byl upřímný, nemám slov. Je těžké akceptovat, že v tuto chvíli jde všechno špatným směrem. Máme za sebou ale jen tři závody, ještě jich zbývá 20. Dříve či později si to ve 23 závodech vynahradíme a při jiných příležitostech budeme mít štěstí,“ řekl Alonso.

„Teď jsme ale přišli o jisté šesté místo v Saúdské Arábii. Tady jsme před safety carem mohli být šestí nebo sedmí. A když vezmeme v potaz včerejšek, stupně vítězů dnes byly velmi snadné, když Max (Verstappen) odstoupil. George (Russella) bychom v boji o stupně vítězů porazili. Myslím, že jsme na tomto okruhu byli celkem rychlí, mnohem rychlejší než Mercedes, takže jsme ztratili příležitost.“

Smůlu měl i po přezutí na střední sadu, kdy se dostal do velkého provozu a nemohl se posunout vpřed.

„Vyjel jsem z boxů a na dráze byly přede mnou čtyři auta s DRS. Když je to jeden na jednoho, předjedete ho, když jsou ale čtyři a všichni otevřou DRS, je to nemožné. Oddělali jsme tak pneumatiky. Je to těžké, ale tak to je. Nemůžeme se ohlížet za sebe, jen se dívat dopředu. A v Imole máme další příležitost.“

Ocon znovu bodoval

I v Austrálii dojel na bodech Esteban Ocon, který je tak jedním z pouze čtyř závodníků, kteří dosud bodovali ve všech třech letošních závodech F1. Francouz po sedmém místě v Bahrajnu a šestém v Saúdské Arábii skončil v Melbourne znovu sedmý.

„Víkend pro nás skončil smíšenými pocity. Dojet na sedmém místě je samozřejmě solidní výsledek. Včera to nebyl náš nejlepší den a rozhodně se to podepsalo na dnešku. Z posledních dní se tak musíme poučit, jelikož víme, že je v autě potenciál. Dojel jsem na bodech ve všech třech závodech a Austrálii opouštím spokojen s tím, jak moje sezóna začala,“ řekl Ocon.