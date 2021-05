Nemám co dokazovat, reaguje Verstappen na Hamiltona

Zak Brown řekl, že je jen otázkou času, než Hamilton a Verstappen kolidují. Lewis Hamilton zase řekl, že Verstappen má „možná pocit, že musí hodně dokazovat.“ Reagoval tak na trochu ostřejší přístup Verstappena v soubojích.

„Ne, nemám co dokazovat,“ reagoval Verstappen. „Pokud jde o vyhýbání se kontaktu, myslím, že to platí pro obě strany.“

„Závodíme tvrdě, vyhýbáme se kontaktům a to oba. Je pravdou, že se nám to daří. Doufejme, že v tom budeme pokračovat, že budeme dál na trati a budeme proti sobě tvrdě závodit.“

Verstappena se zeptali také na slova Zaka Browna. „Upřímně řečeno, nevím, co na takové věci říct. Nikdy se nesnažíme bourat, že ne? Takže je to jen proto, aby se objevilo pár zajímavých titulků. Myslím, že to bude mít trochu víc čtenářů, když řeknete, že je to otázka času, místo toho, abychom řekli, že jsme zatím měli skvělé závody. Lidé na to budou samozřejmě více klikat.“