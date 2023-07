Nemá smysl přemýšlet o roce 2025, tvrdí Pérez ke snaze Ricciarda získat jeho sedačku

Jezdec Red Bullu Sergio Pérez nechce přemýšlet nad tím, že by ho od sezony 2025 mohl nahradit Daniel Ricciardo.

Velkým tématem nadcházející GP Maďarska je návrat Daniela Ricciarda, který v týmu AlphaTauri nahradil Nycka de Vriese.

Není tajemstvím, že dlouhodobou snahou Ricciarda je získání sedačky u Red Bullu, kterou v minulosti již okupoval. Ostatně to prohlásil i šéf Red Bullu Christian Horner.

Zatímco pozice Maxe Verstappena je u Red Bullu až do konce sezony 2028 vyřešena, v případě Sergia Péreze, druhého pilota týmu, je situace otevřenější. Mexičanovi totiž kontrakt s rakouským týmem končí již na konci příštího ročníku.

Samotný Pérez se však podle svých slov nechce momentálně zabývat budoucností po sezoně 2024.

„V F1 jsem už 13 let, takže nejsem člověk, který by myslel tak daleko dopředu. Zatím jsem ještě ani neměl čas řešit to, co se děje kolem Daniela. Myslím, že je to pro něj velká příležitost. To je vše,“ uvedl Pérez.

„Víte, soustředím se nyní na Maďarsko a pak na Belgii. Nepřemýšlím o roce 2025. Je to pro mě vzdálený svět a myslím, že je nesmysl myslet tak dopředu,“ dodal 33letý Mexičan, který se v posledních závodech hodně trápil v kvalifikacích.

I to je důvod, proč se začalo spekulovat o budoucnosti Péreze v Red Bullu.

„Nejde o žádný problém. Když se podíváte na špatné kvalifikace, vždycky se vyskytla vnější situace, kterou jsme nevyřešili tak, jak jsme měli. Nebylo to, že by nám chybělo tempo,“ je přesvědčen Pérez.