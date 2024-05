Některým talentům to může zabránit v rychlém vstupu do F1. Verstappen kritizuje pravidla pro zisk superlicence

Objevily se informace, že FIA obdržela žádost o udělení výjimky pro Antonelliho, aby mohl ve F1 startovat dříve, než mu bude 18 let. Není jasné, proč a kým byla tato žádost podána. Williams i Mercedes popřeli, že by za tím stáli a chtěli Antonelliho dostat do F1 dříve, než mu bude 18.

Současná pravidla mimo jiné říkají, že pro zisk superlicence je potřeba dovršit 18 let a získat 40 bodů za pořadí v různých šampionátech – nejvíce je bodově ohodnocena například F2, ale body lze získat teoreticky třeba také v IndyCar.

Systém se znovu dostal do centra pozornosti v loňském roce, kdy FIA zamítla žádost Red Bullu, aby byla vítězi závodu IndyCar Coltonu Hertovi udělena výjimka.

Antonelli 40 bodů má. Stále je mu ale 17. Je dosti nepravděpodobné, že by mu FIA udělila výjimku. Kromě toho, že k tomu není důvod, tak je to také poměrně náročný proces.

Současný systém kritizuje Max Verstapen, který debutoval ve F1 ve věku 17 let a 166 dní (Antonelli je už dnes starší), což je rekord, který už patrně nikdo nepřekoná.

„To pravidlo bylo samozřejmě zavedeno kvůli mně,“ řekl Verstappen, kterého cituje Motorsport-Total.

„Netýká se to konkrétně jeho (Antonelliho), ale některým talentům to může zabránit v rychlém vstupu do formule 1, protože musí nejdříve nasbírat těch 40 bodů.“

„Nejsem velkým fanouškem tohoto celého systému. FIA si myslí, že je to dobré, ale já bych to raději neměl. Když je někomu 17 nebo 18 let, má třeba 20 bodů, ale je hodně rychlý, proč by se pak nemohl dostat do formule 1?“