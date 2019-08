Někteří si neuvědomují, jak nebezpečný je tohle sport, říká Hamilton

„Pokud někdo z vás sleduje a užívá si tento sport a myslí si, že to, co děláme, je bezpečné, tak se velice mýlí,“ uvedl Hamilton.

„Všichni tito jezdci dávají všanc svůj život pokaždé, když vyjedou na trať. Lidé by si to měli pořádně uvědomit, protože dnes si to dostatečně neuvědomují – a to jak fanoušci, tak někteří lidé kteří pracujících v tomto sportu.“

„Pokud jde o mě, Anthoine byl hrdina. Vzal tohle riziko, aby následoval své sny. Jsem velmi smutný, že to dopadlo takhle. Pozvedněme ho a pamatujme si ho. Odpočívej v pokoji, bratře.“

Foto: Getty Images / Dan Mullan